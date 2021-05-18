秦始皇陵「青銅之冠」銅車馬搬家　新館搶先直擊！

▲秦始皇陵出土的銅車馬，按照原車原馬二分之一大小製作，一架馬車共有四匹河曲馬，外側兩匹為控制方向的驂馬，內側為拉車的服馬。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／西安報導

大陸西安秦始皇帝陵「兵馬俑」聞名天下，其中被譽為「青銅之冠」的銅車馬，歷經8年修復後，近日按照博物院整體規劃，兩乘銅車馬陸續搬回距離出土地僅200公尺、新落成的秦皇陵銅車馬博物館內展出，定於5月18日開館，「喬遷新居」後正式與民眾見面。

5月17日，《ETtoday新聞雲》記者搶先進入尚未開放的秦始皇帝陵銅車馬博物館直擊。該館總建築面積7880平方公尺，主體位於地下，採清水模風格建設，可以同時展陳和銅車馬一同出土的相關文物。

▲2021年5月18日才正式對外開放的銅車馬博物館，可用新媒體技術，展示車廂內部的工藝。（圖／記者陳政錄攝）

銅車馬出土於秦始皇陵封土西側20公尺處，一個陪葬坑內，兩乘大型陪葬銅車馬一前一後排列。經復原後，大小約為真人真馬的二分之一，製作年代在西元前210年，主體青銅所鑄，一些零部件為金銀飾品，秦代工匠巧妙運用了鑄造、焊接、鑲嵌、銷接、活鉸連接、子母扣連接、轉軸連接等各種工藝科技，並將其完美地結合為一個整體，是20世紀考古史上發現的結構最為複雜、形體最為龐大的古代青銅器，被譽為「青銅之冠」。

秦皇陵博物館解說員潘瑩表示，銅車馬1980年出土後，由於上層填土的坍塌，兩組銅車馬被發現時，已碎裂成3000多片，後經文物保護工作者歷時8年的修復，才恢復完整型態，展現秦始皇帝王鑾駕風采；過去，銅車馬曾在秦皇陵外的兵馬俑博物館範圍內陳列展出，目前，銅車馬二號車原件已運抵新的博物館，一號車也將從文物庫房遷至新館。

▲銅車馬於1980年出土，博物館內展示一前一後共兩乘的帝王鑾駕。（圖／記者陳政錄攝）

為了能更好的展示銅車馬，潘瑩說，新館全採無障礙設計，並以新科技、多媒體手段展示車廂內部，難得一見的紋飾與彩繪，在確保安全上，強化玻璃內灌入稀有氣體氮氣，恆溫恆濕，下方展示台承重量超過7公噸，並有防震功能。

秦始皇陵是中國大陸歷史上第一位皇帝贏政的陵寢，自他13歲即位起開始建造，位於西安市臨潼區城東的驪山北麓。總占地面積56.25平方公里，共有內外兩重城垣，600多個各異的陪葬坑和墓葬；1974年，民眾打井挖出大型陶俑後，相繼發現被認為是在陵外，用於保衛的一、二、三號兵馬俑坑，被譽為「世界第八大奇蹟」。

如今，秦始皇帝陵博物院整個景區內，主要包括秦始皇兵馬俑博物館和秦始皇帝陵所在地—麗山園，兩地相距不到2000公尺，前者原有一、二、三號坑和銅車馬陳列廳及相關臨時展覽，如今銅車馬移至麗山園的銅車馬博物館，2021年5月18日開館，另周邊還有百戲俑、文人俑等的9901、0006陪葬坑陳列廳，已於2011年相繼對外開放。

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▼西安秦始皇兵馬俑博物館，工作人員進行文物修補。（圖／記者陳政錄攝）