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秦始皇「這命令」護萬里長城千年不倒！　後世無法模仿

▲▼黃花城水長城,野長城,萬里長城,明長城,古蹟,。（圖／記者譚志東攝）

▲史學家指出，萬里長城因為用「糯米砂漿」所建，才能屹立千年。（圖／記者譚志東攝，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

為了抵禦塞北遊牧民族的侵擾，春秋戰國時代開始建造萬里長城，直到秦始皇時期大舉修築，而後雖歷經兩千年戰火淬練，卻仍屹立不倒，背後其實有著古人的神祕智慧。史學家指出，長城建造時，其實是使用了「糯米砂漿」這種珍貴建材，才得以聳立千年，也被後世視為「世界十大建築奇蹟」之一。

▲▼黃花城水長城,野長城,萬里長城,明長城,古蹟,。（圖／記者譚志東攝）

史學家表示，古代沒有混凝土技術，為了加強建物的黏合度，因此改採用當時珍貴糧食混入砂土，透過混合熟石灰、糯米、碎沙石，製作出「糯米砂漿」建造長城，比當時蓋房子所用的普通砂漿建材更牢固，除此之外還想出燒磚來建造，由此可見古人的智慧實在令人驚嘆。

▲▼黃花城水長城,野長城,萬里長城,明長城,古蹟,。（圖／記者譚志東攝）

不過當時的百姓生活貧苦，很難吃到一頓飽飯，秦始皇卻為了修築萬里長城，不惜傾盡國本，動用數百萬人力，還以糧食混土，罔顧子民死活，雖然長城最後造福了後代，免於受到異族侵擾，但殘忍的建造過程也始終被後世所詬病。

儘管萬里長城的建造過程充滿爭議性，但這座軍事工程可以說是中國古代建築的瑰寶，不僅成功抵禦了匈奴，更傳承千年不倒，是古代軍事防禦中不可或缺的一環，因為過於耗時耗力，加上效率低落，也避免浪費食物，現代人已經不再使用糧食作為建築材料之一了。

 
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