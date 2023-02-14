警界狗仔抓到自己人吸毒！常接觸藥頭被盯上　落網拒解鎖手機

▲曾任偵查隊刑警的南港警備隊警員王柏勛因涉持有吸食安毒被捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警局爆發警員吸毒醜聞！警專27期畢業的南港警備隊警員王柏勛因長期執勤時間打瞌睡、偷勤，延押案件及分局內勤作業公文遭到督察系統盯上，經過南港警分局督察系統開啟專案，派出靖紀小組跟監蒐證，發現王員多次外出與毒品人口接觸，南港警分局2022年11月報請新北地檢署指揮偵辦，並於2月13日持搜索票發動搜索，結果在王員住處查獲毒品安非他命一包，王員知法犯法持有吸食毒品，訊後遭警方依觸犯毒品危害防制條例移送。

南港警方表示，王員2022年10月從大安偵查隊調任南港警備隊，結果分局管理幹部發現他經常在值班期間睡覺摸魚，甚至倦勤早退，督察系統懷疑他交往複雜甚至吸毒問題，派出靖紀小組（有警界狗仔之封號）跟監，果然發現王員下班後經常利用手機交友通訊軟體與毒品人口接觸，警方至此認定王員涉毒嫌疑重大，報請檢察官指揮偵辦。

警方2月13日持搜索票到王員位於新北市永和區承租套房搜索，結果在屋內櫃子抽屜內找到2包約1公克的安非他命毒品及兩組吸食器，王因持有吸食安毒事證明確遭警方當場逮捕，案後對毒品來源交待不清，表示是透過手機交友通訊軟體與特定網友接觸取得安毒。

但王員對督察系統偵訊相當不配合，辯稱交付毒品後就遭對方封鎖，無法知道給他毒品的藥頭是誰，王員知法犯法持有吸食毒品，但到案後發揮自己當過刑警偵查佐的法學專業，拒絕打開自己I Phone手機供督察人員調查，辯稱「我忘記手機密碼」但檢察官諭令警方將涉案手機隨案移送，將諭令他當庭打開以王員購毒交易過程。

警方訊後將他依觸犯毒品危害防制條例移送新北地檢署，南港分局表示：王身為執法人員，知法犯法不適任警察工作，將依《公務人員考績法》、《警察人員人事條例》，記二大過免職處分，並將追究相關人員考核監督不周責任。

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