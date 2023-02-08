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14歲妹慘淪3男玩物！被逼「陪酒吸毒」抽搐亡　對話還原暗黑一夜

▲▼14歲少女遭三男子逼迫吸毒。（圖／翻攝自東方網）

▲14歲少女遭3男子逼迫吸毒。（圖／翻攝自東方網）

記者鄭思楠／綜合報導

連雲港市瘋傳當地一名14歲少女近日慘淪3名男子玩物，在賓館被強逼吸毒後抽搐慘死。之後，死者父母在賓館門口燒紙祭奠的影片引發網友關注。據網傳對話紀錄顯示，死者當時和另一名少女，被3名男子連哄帶騙去了酒店，最後被要求吸毒，不吸不給走，最後吸食過量，抽搐翻白眼死亡。

▲▼14歲少女遭三男子逼迫吸毒。（圖／翻攝自微博）

▲家屬在紙板上寫明事發經過。（圖／翻攝自微博）

在另一張網傳照片顯示，疑似死者家人在酒店門口祭奠，旁邊一張紙板上寫道，「2023年2月1日凌晨，三個畜生將我年僅14歲的女兒誘騙恐嚇到橘子水晶酒店某某房間！威逼我女兒吸食毒品！欲行不軌之事！導致我女兒幼小身體承受不了毒品之害！我女兒在賓館昏迷抽搐之時三個禽獸非但不加以施救並阻止同行另一14歲女孩打120搶救！最終導致我寶貝女兒在痛苦掙扎中慘死在橘子水晶酒店房間！三個禽獸泯滅人性喪盡天良！我不要賠償只求殺人償命！還我公道！替天行道！」

▲▼14歲少女遭三男子逼迫吸毒。（圖／翻攝自微博）

▲網傳對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

據《東方網·縱相視頻》報導，8日，事發酒店所屬的連雲港市新浦公安分局新東派出所透露，確有此事，但接電話警員稱「具體辦案人員不是我」。連雲港市公安局禁毒支隊工作人員則表示，「這個回事還正在調查，一切以我們市局新聞中心（為準）。」

此外，事發酒店工作人員回應，「酒店存在漏水點，今天起暫停營業，具體恢復營業的時間等待施工隊通知。」

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