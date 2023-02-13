台中女紅燈壓線慘了！車上藏大量毒果汁包＋安毒　保大警全搜出

▲警方在張女包包裡查獲毒果汁包、安非他命。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名張姓女子，12日晚間開車行經北區太原路二段、梅川路三段路口，因停等紅燈越線遭警方攔查，警方意外查出她是毒品列管人口，並在其包包內發現毒果汁包、安非他命等毒品，總重378克，訊後依毒品罪移送台中地檢署偵辦。

台中市警局保安警察大隊第一中隊長李承璽、小隊長陳峻玉，12日晚間執行巡邏勤務時，在太原路二段與梅川路三段路口，發現一輛自小客紅燈越線，遂上前攔查，盤查過程中，發現張女（38歲）神情緊張、說話支支吾吾，進行身分比對時，查出張女是毒品列管人口。

員警經張女同意搜索，在車內的隨身背包中，查獲外包裝寫著99%的毒果汁包（內含三級毒品卡西酮類）13包、SLOTH毒果汁包（內含卡西酮類）50包、安非他命3包、梅錠（內含卡西酮類）40片，合計總重378克。張女於警詢時坦承持有毒品及施用，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

保大大隊長沈能成呼籲，情人節即將到來，年輕的情侶過節慶都講求儀式感，倘若是第一次見面的男女，約會地點要選擇明亮，最好是女性熟悉的場所，對於來源不明食物或飲料不要任意飲用，以防被不肖對象下藥，保安警察大隊警網也將加強查緝毒品力道。