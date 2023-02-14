單親媽耶誕節外出狂歡！獨留5月大女嬰在家2天活活餓死！

▲5月大女嬰被獨留在家2天活活餓死，狠心母親遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

高雄從事特種行業的24歲楊姓女子，獨力扶養2名女兒，2019年耶誕節她帶著當時1歲半的大女兒外出，將5月大的小女兒獨自留在家中，2天後回家女兒已經被活活餓死。一審將楊女判刑6年，二審高雄高分院加重改判7年6月。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

檢方起訴指出，楊女從事特種行業，為《家庭暴力防治法》列管之高風險家庭成員，楊女平時獨自撫養5個月大、及1歲半的2名女兒，3人於高雄市左營區租屋。案發於2019年12月25日，當天下午楊女帶著大女兒外出，獨自留下小女兒在家。由於小女兒一出生就罹患心室中膈缺損的罕見疾病，應定時餵食、餵藥。因此被獨留在家2天，無人餵食、餵藥的狀況下，女嬰脫水、飢餓。直到兩天後的下午近6點左右，楊女才帶著大女兒回家，一開門就發現小女兒沒有呼吸心跳，隨即送往醫院急救，1個多小時就宣告不治，死因為橫紋肌溶解症併急性腎小管壞死。

檢方傳喚楊女到案，她辯稱因上班太忙，沒有時間照顧女嬰；另外也請親戚幫忙照顧，但對方也無力分擔，拒絕照顧。檢方最後認為楊女明知女兒罹患罕見疾病，除了定時餵食、餵藥以外，更應加倍關心照顧，卻將年僅5月大的女嬰獨留在家中，因此依照「違背義務遺棄致人於死罪」提起公訴。

一審法院將楊女判刑6年，案件上訴二審後，高雄高分院認為原審量刑太輕，加重改判有期徒刑7年6月。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴，全案定讞。