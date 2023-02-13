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社會 社會焦點 保障人權

憲法法庭放寬再審條件限制　「減輕或免除其刑」也得聲請再審

▲▼司法院說明肇事強制驗血酒測違憲記者會，由發言人張永宏（右）與大法官書記廳長許辰舟（左）共同主持。（圖／司法院提供）

▲司法院憲法法庭判決記者會，由發言人張永宏（右）與大法官書記廳長許辰舟（左）共同主持。（圖／司法院提供）

記者吳銘峯／台北報導

3名毒犯在偵審期間主動供出毒品來源，依照《毒品危害防制條例》規定，有機會「減輕或免除其刑」，但最後卻無法查出來源，3人無從減刑。3人提出再審，均遭駁回確定，因此3人認為《刑事訴訟法》再審規定違憲。司法院憲法法庭日前作出判決，相關規定合憲，但放寬再審條件，「減輕或免除其刑」也得聲請再審。

陳姓、潘姓、林姓3名毒販，分別在高雄、花蓮等地販賣第二級管制毒品甲基安非他命，遭檢警查獲後，提起公訴。不過3人在偵審程序期間，依照《毒品危害防制條例》第17條第1項規定：「供出毒品來源，因而查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」陸續供出毒品來源上游。

不過直到3人判決定讞，檢警均無法查獲3人的毒品上游。3人均提出再審，但承審法院依照《刑事訴訟法》第420條第1項第6款規定再審的規定，「新事實」、「新證據」必須限於「免刑」，才得提出聲請。因此承審法院駁回3人請求。3人不服，聲請大法官釋憲。

司法院大法官會議於11日做出「112年憲判字第2號」判決，認為《刑事訴訟法》相關規定「所稱『應受……免刑』之依據，除「免除其刑」之法律規定外，亦應包括『減輕或免除其刑』之法律規定在內，始與憲法第7條保障平等權之意旨無違。」大法官也判決，聲請人得於30日內依照本判決解釋意旨，向該管法院聲請再審。

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