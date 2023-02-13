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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／首宗國民法官審理應面對的問題

▲法官，司法天秤，國民法官，司法。（圖／視覺中國CFP）

▲首宗國民法官參與審理的案件將於3月由台中地院審理。新制度啟動後將有哪些問題，備受矚目。（圖／視覺中國CFP） 

2023年元旦正式上路的《國民法官法》，其中，第一起國民法官參與審判的案件，預計3月由台中地院審理，備受矚目。在新制度將正式啟動之時，到底要面對哪些問題，以及如何解決，勢必成為之後的重要討論。

首宗國民法官參與審理的案件，是發生於2022年10月，一位電商直銷業務員找同事理論債務分配，並對其砍十幾刀而死亡的事件。雖然此案發生在《國民法官法》正式實施前，但根據《國民法官法》第112條規定，「是否適用《國民法官法》，乃是以案件繫屬於法院而非行為時為基準」，從此可推論各地院首發的國民法官審理案件，多會屬於2022年底所發生者。

至於適用《國民法官法》的案件，前三年僅限於故意犯罪因而發生死亡結果者，除故意殺人罪外，如故意酒駕致死、故意傷害致死等，皆屬於國民法官審理的範圍。而由於適用《國民法官法》乃屬強制，就算被告認罪，也無法排除此法的適用。惟根據《國民法官法》第6條第1項第4款，只要被告認罪，於聽取當事人意見後，仍可裁定轉換為通常程序，但此規定畢竟為例外，尤其在制度實施一開始，裁定轉換為通常程序的比率，必然極低。

在決定適用國民法官審理的案件裡，有關國民法官的選出，自然是程序重要的一環（參考文章：吳景欽／國民法官選任該公開嗎），而備選國民法官的人數，是否具有多元、普遍性，自又是選任程序的重要前提。在國民法官制度開始的第一年，備選者人數約十三萬人，與整體人口數比，並不算高。以台中地院所管轄的區域，備選者為一萬二千人左右。如此的數目是否足夠，是否足以反映管轄區域人口的多樣分布，實都得藉由實際運作，以為未來的調整。

在台中地院的第一起國民法官審理的案件，看似案件案純，在以故意殺人罪起訴後，似乎僅有量刑之問題。惟就故意殺人罪與故意傷害致死罪來說，兩者在客觀屬相同，差別僅在是傷害或殺人故意，但此主觀意志，還是得靠客觀事證來判斷，但到底要考量什麼，似乎就得依賴審判長如何對6位國民法官說明。

如以前面所述案件來說，因砍十多刀，判斷似乎容易，但若像是家庭暴力出拳擊死家人，或因鄰居因丟垃圾爭執而拿廢棄木棒打死他人等，到底是殺人或傷害致死，勢必就會出現判斷上的疑問。尤其若太仰賴審判長的說明，甚至是法律教育，國民法官的心證勢必會因此受到影響。

而在第一起國民法官案件裡，最棘手的難題便是量刑。於殺人罪的場合，自然得面臨死刑與否的評議，即砍十幾刀，到底是否屬惡性重大？不過，在死刑採取附條件的三分之二決下，即9人中必須有6人贊成，且至少有一票為職業法官，如此的高門檻似也注定死刑比率應會極低，致與現狀無太大差異。

至於不判死刑，就得進行量刑評議，但此等決定並非有無，而是多寡的問題。以殺人罪為例，除死刑外，還可為無期徒刑及十到十五年有期徒刑的裁量空間，就可能出現多數的意見，致得將最不利加到次不利，直至過半且至少有一位職業法官在內，評議才能達成。如此的程序可能複雜與冗長，若為節省時間，肯定得由審判長為舉例，甚至得藉由司法院的AI量刑系統為輔助，若果如此，就明顯干預國民法官的內在判斷，國民法官能否在實質上，與職業法官平起平坐的問題，又再度浮現。

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●吳景欽，真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

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