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社會 社會焦點 保障人權

警所長包庇情色業者與酒駕記者　判刑3年2月定讞

▲桃園市邱姓男子今年2月間酒駕車禍，卻讓母親頂罪。（示意圖／Pixabay）

▲前所長包庇酒駕記者與情色業者，遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園分局同安派出所前所長薛鑑文，因與情色業者交好，洩漏臨檢訊息給與對方；另外也包庇前《蘋果日報》酒駕肇事的吳姓記者，遭檢調單位查獲，提起公訴。薛男一審遭判刑6年，但經過漫長的10年審理後，更一審改判3年2月。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

判決指出，薛男於2010年1月起，到案發時的2012年8月間，擔任同安派出所所長。而他與經營情色按摩店的鄒姓業者交好，明知對方經營違法的情色行業，還在2010年5月間，下午5點左右以自己的行動電話打給對方稱：「我跟你講喔，現在外面傳得很難聽，不知道誰檢舉的，叫你們的小姐不要亂講話，說什麼我們2個很好，都有處理，這會死人的，還有現在如果外面有在問，你就說不認識，我這樣講聽得懂吧？」、「我今天會叫人過去臨檢。」讓鄒男免於遭臨檢。

此外，薛男也與吳姓記者交好，吳姓記者2011年3月間與人飲酒，深夜11點時酒醉駕車上路，結果不勝酒力，擦撞路旁小客車。同安所的員警到場處理，因吳男受傷被救護車送往醫院急救並抽血檢驗，員警均全程陪同。隔日凌晨0時38分，吳男稍微酒醒後，打電話給薛男稱：「……撞到人家車啊。」

薛男聽聞後大驚，隨後問：「啊誰在處理？我們公司嗎？」等語，記者隨即向在場員警說：「誰？你等一下，我電話給他，你講一下，你等一下等一下，你過來還是怎麼樣？」員警接聽後向薛男表示：「他這個有喝酒，而且撞了不少車耶。」薛男隨即趕赴醫院，並默示員警這起記者酒駕、車禍案件由薛男處理，員警信以為真離開後，薛男也隨後離開醫院。沒多久，記者驗血報告出爐，血中酒精濃度高達181.8毫克（約呼氣中酒精濃度每公升0.91毫克），但薛男收到報告也不做任何處置，讓記者規避交通違規裁罰4萬9,500元罰鍰。全案經由調查局北機組監聽後，報請檢方偵辦，檢方逮捕薛男，並依照《貪污治罪條例》提起公訴。

一審經過6年審理後，將薛男判刑6年，二審改將薛男判刑2年8月，案經撤銷發回後，更一審改將薛男判刑3年2月，理由是因案件審理超過8年，依照《刑事妥速審判法》減刑。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

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