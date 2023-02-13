女兒目擊「閨蜜被阿伯性侵」　媽媽強硬1舉動...惹怒全場

▲示意圖，與本文無關。（圖／123RF）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親今寫下長文透露，女兒國小時經常到一位閨蜜家過夜，意外得知對方多次被家裡的「阿伯」性侵，後來兩人一度絕交；沒想到，上國中時又再度有交集，這讓她十分憂心，求問「如何讓那位女同學，不要再接近自己孩子？」不過，網友們對於家長的態度和作法卻不以為然。

這名母親在「爆料公社」娓娓道來，該名女同學從國小一二年級開始，就遭家中阿伯性侵猥褻，她得知後立刻通報老師，怎料該同學的姑姑竟反過來威脅老師，最後事情也不了了之。

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有一回，她無意間在家中聽到，女同學竟和女兒說，「男女之間發生關係，第一次會痛會流血。」不僅如此，妹妹也經常會抗拒回家，甚至曾威脅過女兒，不跟其他女同學一起到她家住，就要絕交。

原PO接著說，女兒快升小六那段時間，很常到女同學家過夜，在晚上睡覺時，更會看到閨蜜被她阿伯性侵，事後阿伯還會拿錢給女生；不過兩人升上六年級後，也因絕交斷了聯繫。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

沒想到，女兒國一時，再度和對方有交集，讓她忍不住擔心，她氣憤表示，「女兒又被那位女同學纏上了，常常跟她在一起沒跟我說，一直欺騙我。」

這名母親也直言，後來在女兒學校校慶時，親眼看到女同學又來找女兒，於是她上前警告對方，「不要再接近我女兒」，更放話會告訴女同學在勒戒所的父親。

最後，她也苦惱問道，「如果是各位家長，如何讓那位女同學別再接近你們小孩呢？」然而，這番話反而被酸爆，許多人認為，應該通報社會局，幫助那位女同學脫離魔爪。