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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

東森助更生不落人後！《甦活人生》本期報導

▲▼《甦活人生》電子報2月號出刊。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲《甦活人生》電子報2月號出刊。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報2月號出刊，特別報導「東森助更生不落人後！」內容提到東森集團長期關心更生團體，更於本月初由東森國際股份有限公司副總經理許生忠、《ETtoday》副總編輯董介白等人，拜訪更保總會，並洽談未來持續協助更生人事宜。

本期《甦活人生》因適逢農曆新年，頭版以「感謝新光鋼鐵公司，為更生人寒冬送暖」為標題，提到新光鋼鐵公司於農曆年前捐款，讓410名更生人受惠，也期待透過本次捐贈，達到拋磚引玉的效果，創造美好溫馨的社會。

此外，東森集團長期關注更生議題，本期《甦活人生》以「東森助更生不落人後！」標題，報導東森國際股份有限公司副總經理許生忠、《ETtoday》副總編輯董介白和東森文化基金會副執行長關杰玲參訪更保總會，也提到未來將推出「每周報報」專案，協助報導績優更生商家，增加更生商品的能見度，讓社會大眾看見更生人背後不為人知的奮鬥故事，給更生人一個機會，用實際的行動支持他們，協助他們穩定生活，一起共創有溫度的社會。

另外本期內容還有「董事長重視跨域合作 提供更生人周延保護」、「更生事業群助更生人穩定生活」、「春節不打烊『0800-788595』服務專線」，以及各地分會於春節期間的送暖關懷活動。

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