有錢買名車高檔消費出國旅遊卻喊窮不繳稅　男子經聲請管收獲准

▲台南東區33歲黃姓男子，欠繳綜合所得稅169萬餘元不繳，執行官查出黃男有錢開公司、買名車、刷卡高檔消費、出國旅遊，卻喊窮說沒錢，經向法官聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南東區33歲黃姓男子，欠繳2019、2020年度綜合所得稅，黃男雖曾向南區國稅局台南分局申請分期，惟未按期繳納，合計尚欠169萬4014元，經移送行政執行，執行官查出黃男有錢開公司、買名車、刷卡高檔消費、出國旅遊，卻喊窮說投資ETF全部虧損，連吃飯都成問題，經向法官聲請管收獲准。

行政執行官吳俊青調查發現，黃男擔任金融科技公司總經理，年收入高達數百萬元，於應負法定之納稅義務後，自銀行存款帳戶提領1800餘萬元，另出資2300餘萬元增資任職的金融科技公司，擴大公司規模。又黃男申辦多張信用卡分別在日式居酒屋、咖啡店、五星級飯店刷卡從事高檔消費，並於2021年間購買機票出境美國近3個月，在美國期間有高額及密集消費。此外，黃男於2021年間貸款購買保時捷休旅車1部，隨後轉賣給他人。

黃男於2月10日經行政執行官通知到案說明，黃男於訊問時辯稱將資金投資ETF全部虧損，連吃飯都成問題。執行官認為黃男開公司坐領高薪、有錢增資、買名車、刷卡高檔消費及出國旅遊，卻喊窮不繳稅，認定黃男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」之管收事由，當場留置黃男，將黃男台南地院聲請管收，法官於2月10日晚上10時裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。