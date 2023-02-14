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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談不入閣原因　潘孟安透露2024扮演角色

▲▼2023台北國際書展《紅色鋼鐵人 潘孟安》首波簽書會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前屏東縣長潘孟。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨主席、副總統賴清德日前稱前屏東縣長潘孟「為了幫我沒有入閣」，引來各界關注。對此，潘孟安今天表示，未來會在總統大選幫忙賴清德，「我把自己定調在跑龍套、跑腿的」，2024自己願意扮演小螺絲釘。

潘孟安在《震傳媒》說，政務的部分不能耽誤，若自己進入政務系統，會被綁死，就沒有辦法輔選，這是很現實的考量，所以不能去政務，至於黨務這邊又有另外處理，需要有人去串接選務的部分，需要彼此分進合擊、各司其職，有人串接政務、黨務、選務，而他覺得自己應該扮演「跑腿」的角色，2024總統及立委選舉贏最重要的，且成功不必在他。

潘孟安也透露，2022民進黨剛選完，自己本來反對賴清德選黨主席，尤其敗選後應該全程低調反省，賴清德一心想承擔，但他怕如果當時出來外界會有過多的解讀，當後來許多民進黨大老，包括施明德等人出聲勸進，整體社會氛圍已定於一尊時，賴清德才覺得是他該出來的時機。

談到賴清德參選2024，未來要清掉哪些路障？潘孟安提到台南議長黑金議題，賴清德曾說，「民進黨台南公職屁股有幾根毛，市民都很清楚，哪有什麼條件講黑金，而坦白說，內行人都很清楚，這還不就是自己人搞出來的？就是彼此的惡鬥」，至於遇到治安問題就要由國家法律來處理，但政治是否介入治安，就要尊重司法，不過人民要看到負責任的政府，以及負責任的政黨，不能推諉，賴清德要一肩扛起。

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