午後轉雨吹10級強風　明降10℃「打回8度濕冷冬天」

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

午後變天，10級強陣風要來了，周二北部高溫大降10度！氣象專家吳德榮提醒，今天（13日）下午起鋒面抵達，北、東轉有雨，強冷空氣接踵南下，平地最低氣溫可降至8度左右，周五冷空氣才逐日減弱。

中央氣象局今晨對金門縣、連江縣發布「濃霧特報」，今日台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門及馬祖已觀測到能見度不足200公尺的現象，澎湖、嘉義及台南能見度亦較低，請注意。

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氣象局也對15縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今晚起桃園至台南、東部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部、東南部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今日下午起嘉義以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，今天鋒面通過，迎風面的北部、東半部雲量增多，逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他為多雲到晴；溫度方面，中部以北低溫16、17度，其他地方19至21度，白天北部及宜花高溫約25度左右，中南部及台東仍有29至31度的高溫，南部近山區更可以到31度以上，下午起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北台灣開始轉冷，南北溫差擴大。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今下午起鋒面抵達，北、東轉有雨，強冷空氣接踵南下，氣溫驟降、晚轉冷；周二中部以北有局部雨，各地氣溫續降，中部以北越晚越濕冷；周三、周四北台冷、中南部早晚冷，周三西半部漸轉乾，大台北、東半部仍有局部短暫雨，周四天氣好轉，西半部晴時多雲，東半部多雲，東北部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮提醒，此波強冷空氣台北測站約可降至12、13度左右，而平地最低氣溫仍可降至8度左右，氣溫變化很大，應注意保暖。



吳德榮分析，周五白天起至周日冷空氣逐日減弱，氣溫回升；周五各地晴朗穩定，周六、周日西半部晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率。

▼周二「回到冬天」。（圖／資料照）

