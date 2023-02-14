五大湖上空不明物體有可能是外星人？　北美防空司令認：感到困惑

▲美國五角大廈承認對接二連三的不明飛行物體感到困惑。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

美國空軍一個月以來已經4度擊落高空不明物體，最新一次位置在密西根州與加拿大交界的休倫湖（Lake Huron）一帶。對於北美連日出現不明物體，開始有人聯想是否與「外星人有關」。對此，北美防空司令部司令范赫克（Glen D. VanHerck）上將表示，「不排除任何可能性」。

根據《時代》雜誌（Time）報導，美東時間12日下午2時42分，一架F-16戰機在五大湖上空約2萬英尺處向「不明物體」發射一枚AIM-9X飛彈。這已經是美軍在8天內第四次擊落高空不明飛行物。

然而，除了第一枚飛行物是中國官方承認的高空氣球外，五角大廈目前還不清楚其他三枚飛行物的來歷。美國北方司令部兼北美防空司令部司令范赫克上將12日被媒體問到這些不明飛行物有沒有可能來自地球之外時，他回答美軍並不排除這種可能性。

被問到是誰施放飛行物時，范赫克表示，「我們不排除任何可能性」，並稱「我們會讓情報界和反情報人弄清楚這一點」。不過，范赫克承認軍方對於這些物體感到有些困惑，據悉五角大廈正嘗試對飛行物的碎片進行分析，以便獲取更多資訊。

范赫克表示，他不會把這些飛行物體都歸類為氣球，「我們稱呼它們『物體』是有原因的，我們無法對它們是如何漂浮在高空進行分類。」范赫克還說，雖然這些飛行物對地面不構成威脅，但仍對民用航空造成潛在的危險。

過去，美國從未在北美空域擊落任何具有威脅性的空中物體，然而自從美軍於2月4日在大西洋上空擊落中國高空氣球後，類似事件開始頻繁發生。2月10日，美軍先在阿拉斯加海岸線上空擊落一枚「汽車大小的物體」，次日又在加拿大北部擊落另一枚物體，而休倫湖上空出現的飛行物已經是第四起。

報導指出，五角大廈和美國國家情報總監正調閱近年來的數百起「不明飛行物體」（UFO）事件，但並未對此做出解釋。負責國土防禦的國防部助理部長道爾頓（Melissa Dalton）表示，拜登政府對於如何處理美國領空內的不明飛行物政策沒有改變。

據悉，美軍已經調整雷達偵察系統的設定，因此能夠追蹤到過去沒有被追蹤到的飛行物體，例如氣球。《紐約時報》指出，有美國官員認為，不明飛行物體的增加可能與中國或其他外國勢力有關，目的是測試美國的偵察能力，也不排除是透過低成本裝置騷擾美國領空。