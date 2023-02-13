快訊／弟子捧「星雲骨灰」徒步最後巡禮　數千信徒排一公里跪迎

▲信徒夾道跪接，恭候星雲大師真身舍利回山，人潮綿延一公里。（圖／人間社提供）

記者吳世龍、趙蔡州／高雄報導

佛光山開山星雲法師圓寂讚頌典禮13日舉行，典禮結束後於台南大仙寺進行荼毘（火化）大典，真身舍利13日晚間8時10分返回佛光山後，由主持心保和尚抱捧真身舍利徒步巡禮，最後進入萬壽園進行安葬儀式，數千位信徒在兩側夾道跪迎，祈願大師乘願再來。

恭迎星雲大師真身舍利的奉安車隊13日晚間8點從台29線緩緩駛進問道塔旁，接著佛光山住持心保和尚手捧大師真身舍利徒步前往萬壽園，數千名信眾、弟子在馬上兩側跪接，一路從問道塔至萬壽園綿延1公里，叩首恭迎大師舍利回山，場景殊勝。

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心保和尚開示時談到，「大師雖捨報，但精神永留徒眾心中」，大師給予我們許多因緣，要謹記教誨、為教爭光，學習大師「心懷度眾慈悲願」的願心，以佛法為依歸、以大師精神為依靠，團結一心發揚大師為佛教、為眾生的人間佛教宗風。

心定和尚表示，大師發願來世要再做和尚，大師一生奉獻佛教，弘法海內外，世界各地都有道場，可說是前無古人，相信之後也很難被超越。大師於捨報前出版多達365冊，共3000餘萬字的《星雲大師全集》，諸供養中、以法供養為最，《星雲大師全集》就如同大師的法身舍利，徒眾要細細研讀大師全集，繼續傳承大師「佛光普照三千界，法水長流五大洲」願心，相信大師的光輝將永遠照耀大眾。

▲信徒夾道跪接，恭候星雲大師真身舍利回山，人潮綿延一公里。（圖／人間社提供）

位於萬壽園中的星雲大師真身舍利堂，堂名兩側特別掛有對聯「星辰影裡那伽定，雲水光中自在身。」來感念大師的弘法願心。這副對聯是由在台灣佛教界享有「湖南才子」美譽的張齡在生前以大師之名寫成，深具才氣的他與大師結緣多年、因緣深厚。

大師曾在《星雲大師全集》中提到，佛光山萬壽園的設立，是大師早年前往泰國、菲律賓弘法時，參考當地墓園設計而規畫，於1974年獲得批准立案，是南台灣第一所合法墓園，這裡不僅有安葬、弔唁的地方，亦可供奉牌位，每天早、晚都有專人誦經念佛，環境明亮、寬敞。