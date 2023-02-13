　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／弟子捧「星雲骨灰」徒步最後巡禮　數千信徒排一公里跪迎

▲▼弟子捧星雲法師骨灰徒步佛光山巡禮 數千僧信夾道跪迎。（圖／人間社提供）

▲信徒夾道跪接，恭候星雲大師真身舍利回山，人潮綿延一公里。（圖／人間社提供）

記者吳世龍、趙蔡州／高雄報導

佛光山開山星雲法師圓寂讚頌典禮13日舉行，典禮結束後於台南大仙寺進行荼毘（火化）大典，真身舍利13日晚間8時10分返回佛光山後，由主持心保和尚抱捧真身舍利徒步巡禮，最後進入萬壽園進行安葬儀式，數千位信徒在兩側夾道跪迎，祈願大師乘願再來。

恭迎星雲大師真身舍利的奉安車隊13日晚間8點從台29線緩緩駛進問道塔旁，接著佛光山住持心保和尚手捧大師真身舍利徒步前往萬壽園，數千名信眾、弟子在馬上兩側跪接，一路從問道塔至萬壽園綿延1公里，叩首恭迎大師舍利回山，場景殊勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

心保和尚開示時談到，「大師雖捨報，但精神永留徒眾心中」，大師給予我們許多因緣，要謹記教誨、為教爭光，學習大師「心懷度眾慈悲願」的願心，以佛法為依歸、以大師精神為依靠，團結一心發揚大師為佛教、為眾生的人間佛教宗風。

心定和尚表示，大師發願來世要再做和尚，大師一生奉獻佛教，弘法海內外，世界各地都有道場，可說是前無古人，相信之後也很難被超越。大師於捨報前出版多達365冊，共3000餘萬字的《星雲大師全集》，諸供養中、以法供養為最，《星雲大師全集》就如同大師的法身舍利，徒眾要細細研讀大師全集，繼續傳承大師「佛光普照三千界，法水長流五大洲」願心，相信大師的光輝將永遠照耀大眾。

▲▼弟子捧星雲法師骨灰徒步佛光山巡禮 數千僧信夾道跪迎。（圖／人間社提供）

▲▼弟子捧星雲法師骨灰徒步佛光山巡禮 數千僧信夾道跪迎。（圖／人間社提供）

▲信徒夾道跪接，恭候星雲大師真身舍利回山，人潮綿延一公里。（圖／人間社提供）

位於萬壽園中的星雲大師真身舍利堂，堂名兩側特別掛有對聯「星辰影裡那伽定，雲水光中自在身。」來感念大師的弘法願心。這副對聯是由在台灣佛教界享有「湖南才子」美譽的張齡在生前以大師之名寫成，深具才氣的他與大師結緣多年、因緣深厚。

大師曾在《星雲大師全集》中提到，佛光山萬壽園的設立，是大師早年前往泰國、菲律賓弘法時，參考當地墓園設計而規畫，於1974年獲得批准立案，是南台灣第一所合法墓園，這裡不僅有安葬、弔唁的地方，亦可供奉牌位，每天早、晚都有專人誦經念佛，環境明亮、寬敞。

ET快訊
李靚蕾又放槌了！　再怒嗆王力宏
弟子捧「星雲骨灰」徒步最後巡禮　信徒排一公里跪迎
臉色發黃恐是癌！一冒症狀「開刀治療都沒機會」　5族群小心了
國1死亡車禍！媽開車自撞乘客噴飛　5歲男童送醫不治
陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

土敘強震罹難破3萬！芥菜種會募2.5噸物資上機　爭取第2波助敘利亞

台南神壇一把火燒毀百尊神像！名師作品慘成木炭　修復費用超嚇人

白沙屯媽祖破20年紀錄「急轉彎」　駐駕大肚待角落！原因感動信徒

曾答應白沙屯媽祖婆！6旬伯堅持陪進香　背後藏洋蔥信眾紛打氣

快訊／弟子捧「星雲骨灰」徒步最後巡禮　數千信徒排一公里跪迎

台南化石園區遭破壞！猴仔伯「搖爆水球」灑滿地…下秒帶孩落跑

黃大米送「吃剩火鍋」給遊民！喜吐1句話遭砲轟：自以為上帝

高端1月「營收掛0」震撼一票人　鄉民傻眼：說好的第2座護國神山呢

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難　沒肉留不住福氣

中央大學附設醫院開不成！　衛福部曝否決「2大原因」

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖4度停駕童綜合　轎碰藥局5分鐘不走

法眷頂禮九拜！星雲大師法體真身坐龕巡山　弟子跪拜兩側送別

星雲法師火化前驚魂插曲　真身「坐龕」太高卡住上不了車

土敘強震罹難破3萬！芥菜種會募2.5噸物資上機　爭取第2波助敘利亞

台南神壇一把火燒毀百尊神像！名師作品慘成木炭　修復費用超嚇人

白沙屯媽祖破20年紀錄「急轉彎」　駐駕大肚待角落！原因感動信徒

曾答應白沙屯媽祖婆！6旬伯堅持陪進香　背後藏洋蔥信眾紛打氣

快訊／弟子捧「星雲骨灰」徒步最後巡禮　數千信徒排一公里跪迎

台南化石園區遭破壞！猴仔伯「搖爆水球」灑滿地…下秒帶孩落跑

黃大米送「吃剩火鍋」給遊民！喜吐1句話遭砲轟：自以為上帝

高端1月「營收掛0」震撼一票人　鄉民傻眼：說好的第2座護國神山呢

4生肖太瘦「運勢跟著爛」！第1名有血光病難　沒肉留不住福氣

中央大學附設醫院開不成！　衛福部曝否決「2大原因」

五大湖上空不明物體有可能是外星人？　北美防空司令認：感到困惑

營養師教你聰明挑巧克力，原來白巧克力不是真巧克力

暗酸王力宏「摘下面具做人」　李靚蕾律師：別把家人當復出賣點

「名偵探柯南 x UNIQLO」聯名UT將推出...柯南幫灰原戴上眼鏡經典場景

白沙屯媽祖魅力無國界　逃逸移工遶境遭逮「可以讓我走完嗎？」

俄軍稱戰線「向西推進」　北約料要求成員提高彈藥庫存

《蟻人3》開啟漫威第5階段！凱文費吉曝：《復仇者5》後最重要的作品

東森助更生不落人後！《甦活人生》本期報導

土敘強震罹難破3萬！芥菜種會募2.5噸物資上機　爭取第2波助敘利亞

基隆試辦助輪椅乘客搭公車　3／1施行駕駛員發50元獎勵金

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

相關新聞

星雲法體真身巡山　5萬人跪拜兩側淚送行

星雲法體真身巡山　5萬人跪拜兩側淚送行

佛光山開山宗長星雲大師5日圓寂，今(13日)上午舉行讚頌典禮，各界賢達人士都到場致意，包括海內外佛光人、社會大眾，現場湧入5萬人參與，要陪伴大師走人生最後一程。典禮最後也進行巡山儀式，萬名信眾夾道跪迎，不少信眾不捨落淚，場景令人動容。

星雲大師火化前插曲！真身「涅槃塔」太高卡住

星雲大師火化前插曲！真身「涅槃塔」太高卡住

將湧數萬人！信眾排隊上山弔唁星雲

將湧數萬人！信眾排隊上山弔唁星雲

陸弔唁團改赴星雲祖庭　大覺寺緊急布置

陸弔唁團改赴星雲祖庭　大覺寺緊急布置

悼星雲大師！朱立倫：會努力促進兩岸和平

悼星雲大師！朱立倫：會努力促進兩岸和平

關鍵字：

星雲法師

讀者迴響

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面