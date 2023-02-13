向佛陀告假！星雲法體真身巡山　海內外5萬徒眾跪拜兩側送行

▲佛光山星雲大師圓寂讚頌典禮。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

佛光山開山宗長星雲大師5日圓寂，今(13日)上午舉行讚頌典禮，各界賢達人士都到場致意，包括海內外佛光人、社會大眾，現場湧入逾5萬人參與，要陪伴大師走人生最後一程。典禮最後也進行巡山儀式，萬名信眾夾道跪迎，不少信眾不捨落淚，場景令人動容。

星雲大師圓寂讚頌典禮於今日上午9點於佛光山雲居樓揭開序幕，但清晨6點，就有來自海內外各地民眾湧入佛光山，人潮從不二門一路綿延至成佛大道、大雄寶殿、雲居樓；更有來自韓國、台灣等近百家海內外媒體全程記錄，典禮並透過網路LIVE直播，讓五大洲信眾同步觀禮，線上直播維持萬人以上觀看。

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▲總統蔡英文頒贈褒揚令。（圖／記者吳世龍攝）

總統蔡英文一早親臨會場頒贈褒揚令，以「上善若水，渥惠搖芳」表彰大師貢獻。國民黨主席朱立倫特頒最高榮譽實踐一等獎章，高雄市長陳其邁頒發高雄市榮譽市民證書，由佛光山宗委會主席心保和尚代為受贈。前副總統呂秀蓮、行政院長陳建仁、前高雄市長韓國瑜也都到場致意。

接續由政界、醫界、教育界等各界代表向星雲大師追思致敬，心保和尚致謝詞時表示，十分感謝各界貴賓遠道而來參加圓寂讚頌典禮，大師在弟子念佛聲中安詳捨報、圓寂涅槃，今日法身雖短暫告別，但發願來世要再當和尚的大師，相信很快將乘願再來、再續法緣。

▲現場唱星雲大師親填詞的《惜別歌》，並向大師行三問訊禮。（圖／翻攝自ETtoday直播）

典禮中，弟子、信徒唱誦《佛光讚》、《心經》、《三寶頌》等聖號，許多弟子難掩心中萬般不捨，忍不住落淚，場景相當動容。儀式最後，齊聲唱頌由星雲大師親自填詞的《惜別歌》，向大師法體真身頂禮九拜，以深深叩首送別恩師。

星雲大師的法體真身隨後移出會場，並進行全區巡山，向他一手創建的佛光山做最後巡禮，並到大雄寶殿向佛陀告假，象徵此生已圓滿。沿路上有萬名信眾跪拜兩側，也有人忍不住啜泣落淚。星雲法體真身最後發引至台南白河大仙寺舉行「圓寂荼毘(火化)大典」，而後長眠於佛光山萬壽園。

▲▼移星雲法體真身座龕，進行巡山儀式。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼5萬名徒眾跪拜兩側，畫面莊嚴肅穆。（圖／記者吳世龍攝、佛光山提供）

▲星雲大師圓寂讚頌典禮，國民黨主席朱立倫特頒最高榮譽實踐一等獎章。（圖／佛光山提供）

▲星雲大師圓寂讚頌典禮，高雄市長陳其邁頒發高雄市榮譽市民證書。（圖／佛光山提供）