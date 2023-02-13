將湧數萬人！　信眾清晨排隊上佛光山送星雲最後一程

記者黃翊婷／綜合報導

佛光山開山宗長星雲大師5日圓寂，佛光山今日（13日）上午9時將為大師舉行圓寂讚頌典禮。《東森新媒體ETtoday》13日上午7時許直擊，已有許多信眾陸續上山，想送星雲大師最後一程，主辦單位估計，今日可能會有數萬人湧入佛光山。

▲佛光山星雲大師圓寂讚頌典禮。（圖／記者吳世龍攝，下同。）

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星雲大師法體真身6日起龕移靈至雲居樓，一連7天開放信眾追思緬懷，並由傳燈會安排眾弟子24小時輪流守靈。星雲大師圓寂讚頌典禮則將在今日（13日）上午9時於雲居樓舉行，典禮結束後再移往台南大仙寺「荼毘」，預定下午5時回到佛光山，永久安葬於佛光山萬壽園。

▼▲總統蔡英文稍晚也會親自出席星雲大師圓寂讚頌典禮。

《東森新媒體ETtoday》13日上午7時許直擊，目前已有許多信眾抵達佛光山，眾人穿著黃色背心，陸續排隊上山，想送星雲大師最後一程。

▼▲信眾排隊上山。（圖／記者吳杰澄攝，下同。）

此外，總統蔡英文稍晚也會親自出席星雲大師圓寂讚頌典禮，並頒發褒揚令，行政院長陳建仁、國民黨主席朱立倫、高雄市長陳其邁也會到場致意。主辦單位預估，今日可能會有數萬人湧入佛光山。

▼▲主辦單位預估，今日可能會有數萬人湧入佛光山。

為了避免交通混亂，高雄市政府列出交通管制措施與注意事項，詳細如下：

● 交通管制

時間：2月13日上午7時至晚間7時。

路段：大樹區興田路段。

➢台29線／興田路交叉路口以北 至 台29線／興田路（佛光燈塔）交叉路口。

※除警備車、消防救護（險）車、大客車（限07:30前）及具通行證等車輛外，管制期間及範圍內禁止汽、機車進入與路邊停車。

※上述管制時段、路段及範圍，得由員警視現場狀況彈性管制。

● 弔唁民眾交通注意事項

➢2月13日（一）07:00後周邊道路實施交通管制且禁止路邊臨時停車，請提早進場。

➢小汽車停車場實施分區管制，弔唁民眾請停放於「統嶺社區南側停車場」（台29線東側處）。

➢ 大客車部分，佛光山台29線兩側將設置「大客車臨停下客區」，並請停放於高屏溪提防疏濬道路。

● 非前往佛光山之車流請提前改道

南向：台29／里嶺大橋前。

北向：台29／台1、台29／186市道。

▼星雲大師圓寂讚頌典禮交通指南。（圖／翻攝自Facebook／高雄市政府交通局）