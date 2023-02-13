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星雲大師火化前插曲！真身「涅槃塔」太高卡住　拆零件安然上車

記者吳世龍、翁子皓／高雄報導

佛光山開山宗長星雲大師5日圓寂，享耆壽97歲，13日舉行讚頌典禮，稍後將發引至台南白河大仙寺舉行「荼毘(火化)大典」，然而星雲大師真身坐入的「涅槃塔」，上午在上車前疑因尺寸沒有量好，涅槃塔過高，一度無法上車，所幸經拆除部分零件後，總算順利上車。

▲星雲大師封龕的涅槃塔上車前，因高度太高卡住。（圖/ETtoday直播畫面）

▲星雲大師坐龕上車前，因高度太高卡住。（圖/ETtoday直播畫面）

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今日上午總統蔡英文到佛光山頒贈褒揚令，行政院長陳建仁、國民黨黨主席朱立倫、高雄市長陳其邁也在現場送大師最後一程，在惜別歌後，大眾向星雲大師三問訊禮、法眷向恩師真身頂禮九拜，隨後星雲法體真身坐龕，在弟子陪同下巡山，現場氣氛相當莊嚴，眾弟子跪拜兩側，送別星雲大師。

▲▼佛光山星雲大師圓寂，法體真身巡山。（圖／記者吳世龍攝）

▲佛光山星雲大師圓寂，法體真身巡山。（圖／記者吳世龍攝）

不過，當「涅槃塔」要運上車時，因高度問題一度卡住，最後透過拆掉頂部零件，才成功讓「涅槃塔」上車，稍後將到台南白河大仙寺舉行「荼毘大典」，預計下午5時將骨灰帶回佛光山，永久安葬於佛光山萬壽園。

妙熙法師指出，星雲大師12歲出家，至今僧臘85載，通達佛教教理、儀軌。他囑咐弟子，圓寂後所有備辦事項，皆遵從佛制和佛教儀軌進行，星雲大師法體真身的坐龕，質樸莊嚴，未曾見聞，其實是考據佛經典故後，所進行設計的「涅槃塔」，「涅槃塔」設計源自印度北方的拘尸那揭羅城中的涅槃塔。拘尸那揭羅古城是佛陀最後說法、入滅，以及八王分舍利的地方，城中現存建築包括涅槃寺、涅槃塔、蘭巴爾塔及多座佛塔遺蹟。大師法體真身坐入塔中，7日後荼毘火化，是為「坐塔荼毘」。

▲▼佛光山星雲大師法體巡山。（圖／記者吳世龍攝）

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