　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園蛋雞場多屬自產自銷　農業局籲民眾無需搶購囤蛋

▲桃園蛋雞場多屬自產自銷

▲農業局長陳冠義訪視龍潭區兩處蛋雞場。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對雞蛋價格波動，桃園市政府農業局13日表示，近日因低溫寒流雞隻產蛋率下降、飼料價格昂貴，且中南部禽流感疫情撲殺大量蛋雞及無足夠中雞更替產蛋率低之老母雞等原因，致全國蛋產量有供不應求現象，導致零售市場蛋品供應不順及有價格波動等現象。

農業局指出，目前蛋雞場多分布於中南部，桃園市飼養蛋雞場數23場，在養蛋雞數約29萬隻，年產約6,000萬顆雞蛋，而桃園市蛋雞場與中南部飼養場相比，多屬自產自銷模式，受零售市場價格波動影響較小。

▲桃園蛋雞場多屬自產自銷

農業局說明，目前桃園市各農會、通路均有販售雞蛋，若民眾發現零售市場有囤蛋或哄抬等情事，可到其他場所購買，並向市府消保單位投訴。農業局也呼籲零售業者，蛋品於產銷供應上有其生鮮度不易保存之門檻，囤貨哄抬很可能得不償失。

為避免桃園蛋雞場受禽流感波及，農業局局長陳冠義13日前往訪視龍潭區兩處蛋雞場，請蛋農加強禽流感防疫措施，做好自場環境消毒並加強禽舍圍網防護等等。畜牧場表示目前營運皆正常，雞蛋產能不受影響，會持續做好防疫管理工作。

陳冠義表示，將持續輔導禽畜飼養場防範禽流感相關防疫措施，另每年均配合中央食安政策計畫，對市售之畜禽產品進行稽查，建議民眾可至大賣場購買具三章1Q(具有機驗證、產銷履歷驗證、CAS驗證及產銷追朔認證標章)之畜禽產品，除有食安保障且價格尚屬實惠。

ET快訊
李靚蕾又放槌了！　再怒嗆王力宏
弟子捧「星雲骨灰」徒步最後巡禮　信徒排一公里跪迎
臉色發黃恐是癌！一冒症狀「開刀治療都沒機會」　5族群小心了
國1死亡車禍！媽開車自撞乘客噴飛　5歲男童送醫不治
陳飛宇認了「裸身床照是本人」！女主角身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆試辦助輪椅乘客搭公車　3／1施行駕駛員發50元獎勵金

桃園蛋雞場多屬自產自銷　農業局籲民眾無需搶購囤蛋

七堵瓦斯外洩　基隆市府開罰欣隆35萬！要求改善措施

新北二叭子植物園櫻花綻放　春季限定健行、賞櫻好去處

九族雪櫻情人節登場　全身白色情侶裝、捐白色二手衣可享門票優惠

台水辦理新裝工程　桃園3區3／7公告停水2538戶受影響

黃偉哲有請月老神助攻助告白成功！　來台南許山盟海誓愛情長久一世

運用科技搜救山域事故訓練　南消二大隊提升迷蹤搜索效能

建構安全大台南　推動災防深耕計畫連續11年獲中央評鑑「特優」　

快訊／台南麻豆寮子廍野草火警險燒民宅　消防人員及時搶救滅火

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

台灣隊撤離！暖捐重要器材　搜救犬「睡腿上」撤退萌照曝

阿伯行動不便仍跟隨媽祖　爸媽帶小孩跪地求保佑！

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖4度停駕童綜合　轎碰藥局5分鐘不走

法眷頂禮九拜！星雲大師法體真身坐龕巡山　弟子跪拜兩側送別

星雲法師火化前驚魂插曲　真身「坐龕」太高卡住上不了車

基隆試辦助輪椅乘客搭公車　3／1施行駕駛員發50元獎勵金

桃園蛋雞場多屬自產自銷　農業局籲民眾無需搶購囤蛋

七堵瓦斯外洩　基隆市府開罰欣隆35萬！要求改善措施

新北二叭子植物園櫻花綻放　春季限定健行、賞櫻好去處

九族雪櫻情人節登場　全身白色情侶裝、捐白色二手衣可享門票優惠

台水辦理新裝工程　桃園3區3／7公告停水2538戶受影響

黃偉哲有請月老神助攻助告白成功！　來台南許山盟海誓愛情長久一世

運用科技搜救山域事故訓練　南消二大隊提升迷蹤搜索效能

建構安全大台南　推動災防深耕計畫連續11年獲中央評鑑「特優」　

快訊／台南麻豆寮子廍野草火警險燒民宅　消防人員及時搶救滅火

五大湖上空不明物體有可能是外星人？　北美防空司令認：感到困惑

營養師教你聰明挑巧克力，原來白巧克力不是真巧克力

暗酸王力宏「摘下面具做人」　李靚蕾律師：別把家人當復出賣點

「名偵探柯南 x UNIQLO」聯名UT將推出...柯南幫灰原戴上眼鏡經典場景

白沙屯媽祖魅力無國界　逃逸移工遶境遭逮「可以讓我走完嗎？」

俄軍稱戰線「向西推進」　北約料要求成員提高彈藥庫存

《蟻人3》開啟漫威第5階段！凱文費吉曝：《復仇者5》後最重要的作品

東森助更生不落人後！《甦活人生》本期報導

土敘強震罹難破3萬！芥菜種會募2.5噸物資上機　爭取第2波助敘利亞

基隆試辦助輪椅乘客搭公車　3／1施行駕駛員發50元獎勵金

貓咪對準哥哥尾巴直撲！　爸哀嚎：嘶...那是我的蛋啊

關鍵字：

桃園蛋雞場囤蛋農業局長陳冠義

讀者迴響

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

鑾轎碰玻璃他手當肉墊 媽祖停駕童綜合賜福！

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

弟子跪拜兩側送別星雲　數萬信眾陪伴大師巡山

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

螺旋擠醬＋工整切齊　麥仔煎療癒製作過程

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

最小的漫威英雄卻很關鍵！　《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派現身

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面