桃園蛋雞場多屬自產自銷　農業局籲民眾無需搶購囤蛋

▲農業局長陳冠義訪視龍潭區兩處蛋雞場。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對雞蛋價格波動，桃園市政府農業局13日表示，近日因低溫寒流雞隻產蛋率下降、飼料價格昂貴，且中南部禽流感疫情撲殺大量蛋雞及無足夠中雞更替產蛋率低之老母雞等原因，致全國蛋產量有供不應求現象，導致零售市場蛋品供應不順及有價格波動等現象。

農業局指出，目前蛋雞場多分布於中南部，桃園市飼養蛋雞場數23場，在養蛋雞數約29萬隻，年產約6,000萬顆雞蛋，而桃園市蛋雞場與中南部飼養場相比，多屬自產自銷模式，受零售市場價格波動影響較小。

農業局說明，目前桃園市各農會、通路均有販售雞蛋，若民眾發現零售市場有囤蛋或哄抬等情事，可到其他場所購買，並向市府消保單位投訴。農業局也呼籲零售業者，蛋品於產銷供應上有其生鮮度不易保存之門檻，囤貨哄抬很可能得不償失。

為避免桃園蛋雞場受禽流感波及，農業局局長陳冠義13日前往訪視龍潭區兩處蛋雞場，請蛋農加強禽流感防疫措施，做好自場環境消毒並加強禽舍圍網防護等等。畜牧場表示目前營運皆正常，雞蛋產能不受影響，會持續做好防疫管理工作。

陳冠義表示，將持續輔導禽畜飼養場防範禽流感相關防疫措施，另每年均配合中央食安政策計畫，對市售之畜禽產品進行稽查，建議民眾可至大賣場購買具三章1Q(具有機驗證、產銷履歷驗證、CAS驗證及產銷追朔認證標章)之畜禽產品，除有食安保障且價格尚屬實惠。