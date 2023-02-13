共享機遇　共創未來，兩岸青年企業家深度交流

記者趙禕/上海報導

由大陸中華全國青年聯合會、台灣中國國民黨青工總會指導，上海市青年聯合會、上海市青年企業家協會和海峽兩岸經貿文化交流協會青年委員會、「三三會」青年企業家委員會共同主辦的「兩岸青年企業家交流活動」，今天上午在上海及台北兩地同步舉行。正在大陸訪問的國民黨副主席夏立言也出席會議並致詞。

▲▼「兩岸青年企業家交流活動」今天在上海及台北兩地同步舉行。（圖／記者趙禕攝）

這場以「共享新機遇共創新未來」為主題的活動，邀請了來自台灣和大陸共一百多位嘉賓和青年企業家，透過視訊連線共同在雲端相會。活動由兩岸企業家分別就「滬台重點產業的發展現狀和目標」、「滬台產業融合發展的機遇和挑戰」、「滬台產業人才培養的經驗和規劃」等三個主題發表主題演講，並開放與會青年企業家們提問並交流互動。雙方探討了在文創產業的文化共存、市場共享；在生物醫藥產業的資源互補、合作發展；在人才培養，特別是人工智能、數據應用、科技創新、人文關懷等方面的往來、交流、合作與學習；同時還有在人工智能、集成電路、數字經濟、元宇宙等產業共同探討合作與發展的機會。

▲▼與會企業家代表發表主題演講並和參加活動的青年和企業家們交流互動。（圖／記者趙禕攝）

目前正在大陸訪問的中國國民黨副主席夏立言今天也出席了活動，他在致詞時表示，過去幾年陸續出現一些不利於兩岸經貿合作的因素，也對兩岸交流合作產生很大的挑戰，兩岸緊張關係不斷侵蝕過去累積的政治互信和交流成果，雙方又因為缺乏互信，導致官方溝通管道中斷，許多事情沒辦法立即解決。他表示，鑒於兩岸經貿的高度互補互賴，以及兩岸經貿對台灣的重要性，兩岸應該要強化合作，協助解決兩岸交流過程中衍生的種種問題，同時應該積極開發新市場、新商機，確保這股推動兩岸經貿合作的力量能夠持續不斷。

▲中國國民黨副主席夏立言。（圖／記者趙禕攝）

中共上海市委常委陳通在致詞中說：「兩岸同胞是一家人，血濃於水，要和平、要發展、要交流、要合作，一直是島內主流民意。上海正在全力建設市場化、法制化、國際化的一流營商環境，加快建設具有全球影響力的科技創新中心，努力成為青年才俊創新創業熱土。台灣青年在上海大有可為，我們希望兩岸青年企業家交流活動能夠一年一年辦下去，成為兩岸青年交流溝通推進合作發展事業的重要平台。多交往才能擦出更閃亮的火花，肩並肩才能更好的成就事業，成就精彩。」

▲中共上海市委常委陳通。（圖／記者趙禕攝）

在台灣現場出席活動的海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉表示，兩岸仍然是全球經濟成長的主要引擎，更是年輕人追求卓越人生的重要平台，兩岸更應該透過互利互惠的經貿交流來提高經濟成長，造福兩岸人民。希望透過海貿會平台，大家能夠交流經驗並搭建商機，也希望以後每年在滬台之間定期舉辦此類交流活動，增加時間以及實體的面對面互動。

▲海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉。（圖／記者趙禕攝）

這項活動的上海主辦方之一，共青團上海市委副書記、上海市青聯主席丁波表示，上海正加快推動高質量發展，並著力建設青年發展型城市，打造年輕人的希望支撐。上海市青年聯合會將為更多兩岸青年企業家和青年創新創業者搭建交流合作平台，推動滬台青年交流，為台灣青年在上海發展提供更多的機遇和平台。

▲共青團上海市委副書記、上海市青聯主席丁波。（圖／記者趙禕攝）

在今天的活動上，中共中央台辦副主任陳元豐、中國國民黨副主席夏立言、中共上海市委常委陳通、大陸全國青聯副主席葉聰、中共中央台辦聯絡局局長孫升亮、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉、中共上海市委台辦主任鍾曉敏、共青團上海市委書記兼上海市青聯名譽主席上官劍、上海市台協榮譽會長兼上海市台胞台屬交流促進中心理事長李茂盛、上海市台協副會長江錫毅還共同為新成立的「上海台胞台屬交流促進中心」揭牌。這個中心是由上海市台辦推動，6家上海企業發起成立的民辦非企業組織，秉承兩岸一家親的理念，服務在滬台胞台屬，打造涉台社團的組織依託，拓展滬台人文交流，增進兩岸共同福祉，促進兩岸同胞心靈契合，推動兩岸關係和平發展、融合發展。

▲與會嘉賓共同為「上海台胞台屬交流促進中心」揭牌。（圖／記者趙禕攝）

參加這次活動的上海市台灣同胞投資企業協會副會長兼青年部部長史家怡說，今天聽到很多優秀的企業家分享企業在大陸發展經營的概況，學習到很多，希望未來有更多交流活動的機會，也歡迎更多台灣年輕人來到大陸發展、就業及創業。過去三年受新冠疫情影響導致上海市台協暫停了許多滬台交流活動，預計今年將會重新舉辦兩岸交流活動，包括台灣學生到上海實習，也可能帶一些上海青年企業家到台灣互動。

▲上海市台灣同胞投資企業協會副會長兼青年部部長史家怡。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協副會長江錫毅表示，舉辦這樣的活動可以讓企業透過交流了解彼此有哪些資源可以互補，多溝通進一步找到結合起來合作的機會。兩岸青年也應該多交流、多了解、多交朋友，即使有些誤會也很容易化解。上海市青聯常委姜雪峰則說：「這個活動告訴大家，我們可以共同前進、共同協作、去融合、去發展，讓我們在人才、經濟、金融、發展的協作度上進一步加深，讓彼此都能尋找到共富的那種熱血沸騰的感覺。」

▲上海市台協副會長江錫毅。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市青聯常委姜雪峰。（圖／記者趙禕攝）

參與本次活動的青年和企業家們都期待未來可以長期、定期舉辦這樣的活動，讓更多青年和企業家們從中獲益更多。