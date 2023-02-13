　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

共享機遇　共創未來，兩岸青年企業家深度交流

記者趙禕/上海報導

由大陸中華全國青年聯合會、台灣中國國民黨青工總會指導，上海市青年聯合會、上海市青年企業家協會和海峽兩岸經貿文化交流協會青年委員會、「三三會」青年企業家委員會共同主辦的「兩岸青年企業家交流活動」，今天上午在上海及台北兩地同步舉行。正在大陸訪問的國民黨副主席夏立言也出席會議並致詞。

▲▼「兩岸青年企業家交流活動」今天在上海及台北兩地同步舉行。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「兩岸青年企業家交流活動」今天在上海及台北兩地同步舉行。（圖／記者趙禕攝）

▲▼「兩岸青年企業家交流活動」今天在上海及台北兩地同步舉行。（圖／記者趙禕攝）

這場以「共享新機遇共創新未來」為主題的活動，邀請了來自台灣和大陸共一百多位嘉賓和青年企業家，透過視訊連線共同在雲端相會。活動由兩岸企業家分別就「滬台重點產業的發展現狀和目標」、「滬台產業融合發展的機遇和挑戰」、「滬台產業人才培養的經驗和規劃」等三個主題發表主題演講，並開放與會青年企業家們提問並交流互動。雙方探討了在文創產業的文化共存、市場共享；在生物醫藥產業的資源互補、合作發展；在人才培養，特別是人工智能、數據應用、科技創新、人文關懷等方面的往來、交流、合作與學習；同時還有在人工智能、集成電路、數字經濟、元宇宙等產業共同探討合作與發展的機會。

▲▼與會企業家代表發表主題演講並和參加活動的青年和企業家們交流互動。（圖／記者趙禕攝）

▲▼與會企業家代表發表主題演講並和參加活動的青年和企業家們交流互動。（圖／記者趙禕攝）

▲▼與會企業家代表發表主題演講並和參加活動的青年和企業家們交流互動。（圖／記者趙禕攝）

目前正在大陸訪問的中國國民黨副主席夏立言今天也出席了活動，他在致詞時表示，過去幾年陸續出現一些不利於兩岸經貿合作的因素，也對兩岸交流合作產生很大的挑戰，兩岸緊張關係不斷侵蝕過去累積的政治互信和交流成果，雙方又因為缺乏互信，導致官方溝通管道中斷，許多事情沒辦法立即解決。他表示，鑒於兩岸經貿的高度互補互賴，以及兩岸經貿對台灣的重要性，兩岸應該要強化合作，協助解決兩岸交流過程中衍生的種種問題，同時應該積極開發新市場、新商機，確保這股推動兩岸經貿合作的力量能夠持續不斷。

▲中國國民黨副主席夏立言。（圖／記者趙禕攝）

▲中國國民黨副主席夏立言。（圖／記者趙禕攝）

中共上海市委常委陳通在致詞中說：「兩岸同胞是一家人，血濃於水，要和平、要發展、要交流、要合作，一直是島內主流民意。上海正在全力建設市場化、法制化、國際化的一流營商環境，加快建設具有全球影響力的科技創新中心，努力成為青年才俊創新創業熱土。台灣青年在上海大有可為，我們希望兩岸青年企業家交流活動能夠一年一年辦下去，成為兩岸青年交流溝通推進合作發展事業的重要平台。多交往才能擦出更閃亮的火花，肩並肩才能更好的成就事業，成就精彩。」

▲中共上海市委常委陳通。（圖／記者趙禕攝）

▲中共上海市委常委陳通。（圖／記者趙禕攝）

在台灣現場出席活動的海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉表示，兩岸仍然是全球經濟成長的主要引擎，更是年輕人追求卓越人生的重要平台，兩岸更應該透過互利互惠的經貿交流來提高經濟成長，造福兩岸人民。希望透過海貿會平台，大家能夠交流經驗並搭建商機，也希望以後每年在滬台之間定期舉辦此類交流活動，增加時間以及實體的面對面互動。

▲海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉。（圖／記者趙禕攝）

▲海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉。（圖／記者趙禕攝）

這項活動的上海主辦方之一，共青團上海市委副書記、上海市青聯主席丁波表示，上海正加快推動高質量發展，並著力建設青年發展型城市，打造年輕人的希望支撐。上海市青年聯合會將為更多兩岸青年企業家和青年創新創業者搭建交流合作平台，推動滬台青年交流，為台灣青年在上海發展提供更多的機遇和平台。

▲共青團上海市委副書記、上海市青聯主席丁波。（圖／記者趙禕攝）

▲共青團上海市委副書記、上海市青聯主席丁波。（圖／記者趙禕攝）

在今天的活動上，中共中央台辦副主任陳元豐、中國國民黨副主席夏立言、中共上海市委常委陳通、大陸全國青聯副主席葉聰、中共中央台辦聯絡局局長孫升亮、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉、中共上海市委台辦主任鍾曉敏、共青團上海市委書記兼上海市青聯名譽主席上官劍、上海市台協榮譽會長兼上海市台胞台屬交流促進中心理事長李茂盛、上海市台協副會長江錫毅還共同為新成立的「上海台胞台屬交流促進中心」揭牌。這個中心是由上海市台辦推動，6家上海企業發起成立的民辦非企業組織，秉承兩岸一家親的理念，服務在滬台胞台屬，打造涉台社團的組織依託，拓展滬台人文交流，增進兩岸共同福祉，促進兩岸同胞心靈契合，推動兩岸關係和平發展、融合發展。

▲與會嘉賓共同為「上海台胞台屬交流促進中心」揭牌。（圖／記者趙禕攝）

▲與會嘉賓共同為「上海台胞台屬交流促進中心」揭牌。（圖／記者趙禕攝）

參加這次活動的上海市台灣同胞投資企業協會副會長兼青年部部長史家怡說，今天聽到很多優秀的企業家分享企業在大陸發展經營的概況，學習到很多，希望未來有更多交流活動的機會，也歡迎更多台灣年輕人來到大陸發展、就業及創業。過去三年受新冠疫情影響導致上海市台協暫停了許多滬台交流活動，預計今年將會重新舉辦兩岸交流活動，包括台灣學生到上海實習，也可能帶一些上海青年企業家到台灣互動。

▲上海市台灣同胞投資企業協會副會長兼青年部部長史家怡。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台灣同胞投資企業協會副會長兼青年部部長史家怡。（圖／記者趙禕攝）

上海市台協副會長江錫毅表示，舉辦這樣的活動可以讓企業透過交流了解彼此有哪些資源可以互補，多溝通進一步找到結合起來合作的機會。兩岸青年也應該多交流、多了解、多交朋友，即使有些誤會也很容易化解。上海市青聯常委姜雪峰則說：「這個活動告訴大家，我們可以共同前進、共同協作、去融合、去發展，讓我們在人才、經濟、金融、發展的協作度上進一步加深，讓彼此都能尋找到共富的那種熱血沸騰的感覺。」

▲上海市台協副會長江錫毅。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台協副會長江錫毅。（圖／記者趙禕攝）
▼上海市青聯常委姜雪峰。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市青聯常委姜雪峰。（圖／記者趙禕攝）

參與本次活動的青年和企業家們都期待未來可以長期、定期舉辦這樣的活動，讓更多青年和企業家們從中獲益更多。

ET快訊
「約定1祕密」後粉紅超跑真來做客　他全身起雞皮疙瘩
10大「ChatGPT受惠股」ETF　4檔報酬率飆破20%
周玉蔻罵他「家暴拋妻棄子」　趙少康提告求償1000萬
快訊／國1重大車禍！噴飛車外　1死3重傷
王力宏新歌想念家人！　李靚蕾隔空開嗆
快訊／中華隊熱身賽　首戰陣容出爐
日商傳撤出台灣　急發聲明了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

狂發11萬篇論文！　她揪弟弟假冒期刊「4年撈8000萬」

共享機遇　共創未來，兩岸青年企業家深度交流

反控美國偵察機和氣球也非法入侵　陸外交部：世界最大間諜慣犯

陸男開16小時車「雙腳失去知覺」　連小便都無法自理急送醫

網戀女友是前獄友！　男為愛付出620萬「老丈人、嫂子」也是他

奇葩2男杭州划船到北京　「6小時只走5KM」一路划進警局

民眾直擊夜空「3個不明飛行物」　陸網友細瞧：這不是塑料袋嗎？

扯！男子「怕鬼」誤信避邪風水　　大膽攜子彈搭車下場慘

陸媒解密「美眾院中國委員會」　24成員中參與「軍事委員會」者最多

為何拒絕陸官方弔唁星雲？　陸學者：暴露民進黨的恐懼

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

信徒跌倒！媽祖停下守護　暖心「等救護車到」才離開

狂發11萬篇論文！　她揪弟弟假冒期刊「4年撈8000萬」

共享機遇　共創未來，兩岸青年企業家深度交流

反控美國偵察機和氣球也非法入侵　陸外交部：世界最大間諜慣犯

陸男開16小時車「雙腳失去知覺」　連小便都無法自理急送醫

網戀女友是前獄友！　男為愛付出620萬「老丈人、嫂子」也是他

奇葩2男杭州划船到北京　「6小時只走5KM」一路划進警局

民眾直擊夜空「3個不明飛行物」　陸網友細瞧：這不是塑料袋嗎？

扯！男子「怕鬼」誤信避邪風水　　大膽攜子彈搭車下場慘

陸媒解密「美眾院中國委員會」　24成員中參與「軍事委員會」者最多

為何拒絕陸官方弔唁星雲？　陸學者：暴露民進黨的恐懼

星展高層輪調！台灣總座換黃思翰　林鑫川升集團策略長

轉機出現？中福董事長變更通過　力拚解除4／2下市危機

孩大拇指長「整串珍珠」！　醫點名1病毒：會躲起來再復發

《閃電俠》驚見「兩代蝙蝠俠」回歸　粉嗨喊：終於知道為什麼DC要保這部！

狂發11萬篇論文！　她揪弟弟假冒期刊「4年撈8000萬」

B.T.O.D淇揚「街舞圈跨界饒舌」　低潮寫歌獲好評：感謝當時的自己

有線電視業者大豐、TBC 各捐百萬助土耳其賑災

高中木聯／陳睦衡中繼解危　劉俊緯開轟助穀保4連勝

七大公協會團體拜會NCC　要求強力打擊數位侵權

高端1月營收0元　王鴻薇轟：陳建仁跟民進黨政府出來面對！

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

大陸熱門新聞

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

孫上課求救遭忽略亡！爺一聽也去世

每天準時回家　她翻老公手機傻了

三寶自撞問警：能讓爸代替我被關嗎？

腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

遺物發現3400萬　她帶出門被重判

山東海域出現不明飛行物　陸官方：準備擊落

飛越西藏驚魂！2萬呎高空突下墜

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

陸「星雲弔唁團」遭拒成員曝光

大眼正妹伸靈活長舌　62萬人看呆

官方活動「鋼管辣妹」扭腰擺臀熱舞 影片曝「第一排孩子們盯著看」

民眾直擊夜空「3個不明飛行物」 陸網友細瞧：這不是塑料袋嗎？

炒飯疑見老鼠屎！老闆娘一口吃掉：酥酥脆脆的

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

國6追撞「婦趴地亡」　夫癱軟跪屍旁

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

快訊／金馬得主逝世！享壽73歲

擔心「台灣有事」　日商JERA傳撤出海鼎風電

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面