開學日！422人請防疫假　彰化學生到校比率98%　

▲彰化縣長王惠美關心學童開學情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

寒假結束！彰化今天正式開學，據教育處統計，縣內國中、高中及小學生有89291人到校上課，請防疫假未到校人數學生有422人，到校比率高達98%，為了加強校園安全，警方同步執行護童專案，教育處呼籲，師生應全程佩戴口罩，勤洗手、生病不到校等方面務必落實。

教育處表示，開學前由公所清潔隊完成校園清消，今天開學日，請防疫假(不一定是確診)未到校人數有422名學生，到校上課人比率98.4%，各級學校防疫物資整備均已完成，各校儲備物資共計酒精1萬5,476公升、口罩124萬1,685個、漂白水1萬9,350公升、額溫槍5,645支、快篩28萬6,687劑等數量，已經整備完成，將持續配合中央最新防疫政策，適時調整校園防疫措施，督導學校共同營造健康、安全的校園學習環境。

▲開學日彰警維護校園安全。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣長王惠美今天上午也到平和國小視察學生上課情形，並表示配合中央宣布2/20(下周一)起室內免戴口罩，各級學校預計在3/6實施，隨著疫情的緩降，未來大家會脫口罩，逐漸恢復正常的生活。

由於口罩已經戴了兩、三年，很多家長也很擔心，孩子一旦脫了口罩，到底安不安全，王惠美強調，現在政府的政策採取逐步式的脫口罩，先從部分場域開始實施，慢慢地讓大家能夠正常化，也希望透過這一波的降級，讓大家早日恢復正常的生活。