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開學日喜見正妹警站校門口！地方爸爸一解放就暴動：誰家孩子需接送

▲台中開學日驚見馬尾正妹警護童上學　地方爸爸暴動「誰家孩子需接送？」。（圖／台中市警局提供）

▲台中開學日驚見馬尾正妹警護童上學，地方爸爸暴動「誰家孩子需接送？」（圖／翻攝臉書TCPB 局長室）

記者游瓊華／台中報導

最長寒假結束了，今(13)日是國民小學開學日，台中市警局執行「護童勤務」，在學校周邊較複雜危險之出入口及路段執行交通疏導並輔以守望、線上巡邏等勤務，台中市警局局長室官方臉書「TCPB 局長室」也貼出照片，結果當中馬尾正妹女警值勤照片引發地方爸爸暴動，網友湧入臉書留言「難怪現在都爸爸載小孩去」、「誰家小孩還沒上學的？」

▲台中開學日驚見馬尾正妹警護童上學　地方爸爸暴動「誰家孩子需接送？」。（圖／台中市警局提供）

▲警方照片也被網友吐槽，校園前違停狀況多。（圖／翻攝臉書TCPB 局長室）

TCPB 局長室一連貼出多張正妹女警值勤照片，結果有4000多人按讚、逾200人留言。但也有網友抱怨，警方在拍美照的同時，也要抓出交通安全的根本問題，直言圖片後面又是請勿停車、又是紅線違停，只會讓民眾覺得諷刺意味十足。

台中市警局婦幼警察隊今天派出Q版警察娃娃來到北屯區仁美國民小學，與老師、導護媽媽及志工共同維護學童上學安全，並實施婦幼安全宣導，現場也發放特製的「兔飛猛進平安福袋」給小朋友們。警方表示，福袋除了象徵平安之外，更印製了兒童自我保護6原則：「結伴同行」、「立即離開」、「大聲喊叫」、「熟悉路線」、「練習應對」及「請求協助」，以及「緊急報案專線110」、「全國保護專線113」等淺顯易懂之宣導標語，將安全觀念深植學童及家長心中。

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