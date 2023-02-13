建構校園安全零死角　南警護童維護安全上學

▲台南市國中、小學2月13日寒假後開學首日，台南市警局各分局針對轄內國中、國小等，啟動學童上下學安全維護工作。（圖／記者林悅翻攝， 下同）



記者林悅／台南報導

台南市國中、小學2月13日寒假後開學首日，台南市警二分局、四分局、五分局、六分局、新化分局、玉井分局、善化分局、婦幼隊等針對轄內國中、國小等，啟動學童上下學安全維護工作，員警在中、小學校校門口、家長接送區及周邊重要路口執行學童上下學安全維護勤務，加強學校周邊道路交通安全秩序，確保學童、家長上下學接送安全。

第二分局分局長朱信憲亦一早至中西區府前路建興國中及忠義國小前了解交通及學童上、下學安全維護工作執行狀況。朱分局長表示，根據往年經驗，上午7時至7時30分為各學童家長接送學童最密集時段，現場易造成交通壅塞情形。

市警二分局也將持續視車流狀況來派遣警力守望，加強學校周邊交通疏導，並協助執行學童上、下學安全維護工作，同時並向入校學童及接送家長實施婦幼安全、交通及反毒犯罪預防宣導，藉以扎根相關防衛意識落實維護兒少人身安全工作。同時協助啟動各學校「校園安全環境檢測評估」，針對校園內安全死角加強檢視確認有無危害，與校方保持良好溝通聯繫，對於學校反映事項來即時協助，打造一個讓學童安全無虞、快樂成長的學習環境。

第四分局分局長王子雄率同安平警至學校併行宣導活動外，派出所另已於上週先行與轄內各校連繫，藉由良好交流管道瞭解其協助需求，展現對兒少安全議題的重視！

四分局長陳宇桓表示，學童與校園安全維護一直是警察的重點工作項目，開學首日分局全面動員疏導學校周邊人車與維持現場秩序讓孩子們均能平平安安地上學，期待。在未來新的一年，警方、校方及家長共同攜手合作，打造讓學童安心、家長放心的安全就學環境。

六分局長許敏能於7時親自帶隊，到達金華路一段473號日新國小，關心學童們上學狀況，除針對學校周圍可疑人、事、物加強查察，留意逗留或落單之學童，適時提供協助外，也提醒民眾駕車行經學校門口應「慢、看、停」；行人到達路口應「停、看、聽」，提供學童上學安全多一份保障。執勤員警也手持各式簡易看板，站在學校門口加強社區警政安全宣導，執行過程中，成功吸引路過民眾關注的目光，已達到犯罪預防、婦幼及交通安全宣導成效。

新化分局動員分局幹部、各所所長及所屬員警、協勤民力秉持「視童如親」 的態度，配合學校老師、志工等，於所轄新化、山上、左鎮等3區8所國小執行「護童專案」勤務，以維護學童安全、交通順暢，讓家長既安心又放心。新化分局長王智民也特別呼籲，市府非常重視學童上、放學之交通及安全，請民眾於上、下班時間駕車行經校園周邊道路，應減速慢行，留意穿越馬路孩童安全。



佳里分局長蘇政敏亦親率佳警團隊分赴轄區國小，進行婦幼、交通安全宣導，希望藉此加深兒童與家長正確的自我保護、行的安全等觀念。

玉井分局警察人員、協勤民力及導護志工媽媽們，對於學童上、下學交通秩序之維護，齊心保護校園安全，玉井分局長曹儒林表示，護童工作為警察重要工作之一，在開學日前已指示轄內各派出所妥善部署護童勤務及交通動線，讓學童能安心、安全的上下學，以達成維護校園安全工作的任務。

善化分局規劃專責警力於轄內各國小編排護童勤務加強交通疏導，分局長張沛銘十分重視學童的交通安全，親自帶領治、交安及婦幼(志工)宣導團，前往善化區大成國小與學校師長一同迎接學童上學，親切的向學童宣導「過馬路時記得走斑馬線」、「行人停看聽」、「反毒反詐騙」、「婦幼保護專線113」等觀念。

市警婦幼警察隊同步至永康區永康國小執行護童勤務，並兼行安全宣導，準備文具及警報器等多種實用宣導品發送給學童，藉由婦幼安全宣導標語提醒學童注意自身安全。