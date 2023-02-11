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大陸 大陸焦點 特派現場

ChatGPT寫論文？大學校長：新挑戰是「分辨學生有無使用」

▲AI，人工智慧，IOT，物聯網。（圖／CFP）

▲人工智慧發展迅速。（圖／CFP）

文／香港01

人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT近期火熱，即將進入人類世界。香港大學校長張翔今日（10日）形容將對社會帶來「革命性」（revolutionary）影響，如可如記者撰寫新聞；校方將推動人工智慧及數據科學領域發展，也會迎來AI挑戰，「給我們的挑戰是如何分辨學生中期論文和期終論文。」

港大相隔三年再舉行傳媒春茗。校長張翔介紹這些年來的發展及成就，臚列學校在各個排名榜的名次，當日包括在2022年泰晤士高等育（THE）的排名中，港大在「國際化大學排名」居第一。

▲聊天機器人ChatGPT將推訂閱制。（圖／取自ChatGPT）

他又表示，自研究資助局2010年設立「主題研究計劃」以來，由港大學者領導項目累計佔項目總數47%，金額佔總撥款額47.9%，「其他大學分餘下53%。」他稱將有三幢新大樓落成，並擴建學生宿舍。

張翔表示，在校友支持下，校方將推動人工智慧及數據科學領域發展，他特別提到人工智能聊天機器人程式ChatGPT（Chat Generative Pre-trained Transformer），形容會對社會帶來「革命性」影響，「例如傳媒，我相信可以寫新聞供出版。」

他表示，人工智能是有趣發展，但同時也會產生挑戰，「給我們的挑戰是如何分辨學生中期論文和期終論文。」

在網上世界，駭客活動往往是道高一尺、魔高一丈，張翔希望人工智能能扭轉局面，變成「魔高一尺、道高一丈」。

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