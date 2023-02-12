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防AI寫論文！陸期刊：隱瞞使用ChatGPT可退稿

▲AI，人工智慧，IOT，物聯網。（圖／CFP）

▲AI進展迅速，也衍生出新的挑戰。（圖／CFP）

文／中央社台北12日電

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT答題與寫作能力引發許多討論，中國陸續有大學期刊跟進國際學術期刊作出規範，指在論文中若隱瞞使用情況，將對文章直接退稿或撤稿處理。

中新網報導，「暨南學報（哲學社會科學版）」近期發布關於使用人工智慧寫作工具的說明。說明提到，暫不接受任何大型語言模型工具（例如：ChatGPT）單獨或聯合署名的文章。在論文創作中使用過相關工具，需單獨提出，並在文章中詳細解釋如何使用以及論證作者自身的創作性。

這份學報表示，如有隱瞞使用情況，將對文章直接退稿或撤稿處理。對於引用人工智能寫作工具的文章作為參考文獻的，需請作者提供詳細的引用論證。

此外，「天津師範大學學報（基礎教育版）」也發布相關聲明，建議作者在參考文獻、致謝等文字中對使用人工智慧寫作工具（如：ChatGPT等）的情況予以說明。

香港經濟日報旗下經濟通通訊社7日報導，針對使用ChatGPT撰寫的學術論文，多家學術期刊正在更新編輯規則。

知名學術期刊之一「科學」（Science）明確禁止將ChatGPT列為合著者，且不允許在論文中使用ChatGPT所生產的文本。「自然」（Nature）期刊則表示，可以在論文中使用大型語言模型生成的文本，其中也包含ChatGPT，但不能將其列為論文合著者。

ChatGPT是獲得微軟投資的舊金山公司OpenAI所研發的聊天機器人，可依照輸入的關鍵字自動生成散文、詩歌甚至論文，2022年11月底開放免費試用後，迅速掀起熱潮。

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