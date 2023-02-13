搶限量68隻「泡泡瑪特」公仔！動線亂引民怨　櫃位像被砸場

記者李薇／台北報導

知名公仔POP MART泡泡瑪特去年9月在台北新光三越信義A11開設櫃位，11日販售限量sp情人節吊卡卻引發意外，不僅店內人潮爆滿，更有不少商品盒損，整個櫃位像是被砸場一樣，官方FB更湧入粉絲留言，直指動線差，沒有明確安排排隊位置，導致百貨一營業所有人奔跑擠進櫃位結帳，引發動亂，品牌則表示，是不守秩序的粉絲衝破紅龍導致紅龍斷裂，搶盒破壞商品，已保留現場監視錄影及破壞照片，如有必要將追究法律責任。

泡泡瑪特sp情人節吊卡11日開賣販售，全球限量1萬3140隻，信義A11店面限量68隻，需要消費滿999元，才能加購一隻，超限量的公仔立刻吸引粉絲前往搶購，還有人特地夜排，就是為了入手限量公仔，沒想到卻意外引發爭議，導致現場公佈停售，引發眾多粉絲不滿。

不少人更湧入泡泡瑪特官方粉絲團留言，指出，當天動線安排不明確，工作人員也沒有出來指引，導致現場人潮以為先結帳就可以先擁有，所以全都擠到門口，當百貨一營業就紛紛湧入櫃位搶貨，再趕快結帳，沒想到卻被告知所有人要重新排隊，引發不少排很前面的人不滿，跟工作人員起衝突，最後才宣布不販售。

▲粉絲瘋狂排搶的sp情人節公仔。（圖／popmarttw IG）



對此，POP MART表示，如品牌FB發布聲明所述：「POP MART信義A11店，因為不守秩序的粉絲衝破紅龍導致紅龍斷裂、搶盒直接破壞商品⋯等行為，現場已經無法分辨符合資格的娃友，很遺憾只能停止販賣，信義A11店的SKULLPANDA情人節吊卡，後續販售方式將另行公告，也已保留現場監視錄影及破壞照片，如有必要將追究法律責任。」