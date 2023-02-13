　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

搶限量68隻「泡泡瑪特」公仔！動線亂引民怨　櫃位像被砸場

記者李薇／台北報導

知名公仔POP MART泡泡瑪特去年9月在台北新光三越信義A11開設櫃位，11日販售限量sp情人節吊卡卻引發意外，不僅店內人潮爆滿，更有不少商品盒損，整個櫃位像是被砸場一樣，官方FB更湧入粉絲留言，直指動線差，沒有明確安排排隊位置，導致百貨一營業所有人奔跑擠進櫃位結帳，引發動亂，品牌則表示，是不守秩序的粉絲衝破紅龍導致紅龍斷裂，搶盒破壞商品，已保留現場監視錄影及破壞照片，如有必要將追究法律責任。

泡泡瑪特sp情人節吊卡11日開賣販售，全球限量1萬3140隻，信義A11店面限量68隻，需要消費滿999元，才能加購一隻，超限量的公仔立刻吸引粉絲前往搶購，還有人特地夜排，就是為了入手限量公仔，沒想到卻意外引發爭議，導致現場公佈停售，引發眾多粉絲不滿。

不少人更湧入泡泡瑪特官方粉絲團留言，指出，當天動線安排不明確，工作人員也沒有出來指引，導致現場人潮以為先結帳就可以先擁有，所以全都擠到門口，當百貨一營業就紛紛湧入櫃位搶貨，再趕快結帳，沒想到卻被告知所有人要重新排隊，引發不少排很前面的人不滿，跟工作人員起衝突，最後才宣布不販售。

▲粉絲瘋狂排搶的sp情人節公仔。（圖／popmarttw IG）

對此，POP MART表示，如品牌FB發布聲明所述：「POP MART信義A11店，因為不守秩序的粉絲衝破紅龍導致紅龍斷裂、搶盒直接破壞商品⋯等行為，現場已經無法分辨符合資格的娃友，很遺憾只能停止販賣，信義A11店的SKULLPANDA情人節吊卡，後續販售方式將另行公告，也已保留現場監視錄影及破壞照片，如有必要將追究法律責任。」

►專門盛產好老公的三大星座！經濟、家務他們全包，把另一半寵得像公主 

►張員瑛也在穿！時尚圈掀起Balletcore風潮　韓妞都在搶買芭蕾舞鞋

►6款愛情靈藥測出你的靈魂伴侶！玩過的人都大讚：神準

►日本「第一美胸」再累都會做的保養步驟　6款出國愛用品全公開！

►很多人一輩子都不知道！超準心測探究你受人讚賞的魅力點在哪

ET快訊
確診有望免隔離！　王必勝：研擬5+n改0+n
睡夢中昏迷！10月大男嬰確診又驗出「腸球菌」死亡
快訊／許富凱爸爸過世　腦死躺醫院16天...他急趕回老家
快訊／林右昌拋「青年購屋基金」　政府支持＋自己努力可買房
快訊／大咖男星激戰網美「裸身床照」外流！　曾爆是歐陽娜娜男友
iPhone 15有2款新色！　將有6顏色可選
台版柬埔寨釀3死　他哭求交保：想陪孩子開學
LIVE／星雲大師真身抵台南大仙寺　將進行火化
正妹賣地瓜球「渾圓雙球彈出」　震撼老司機：太大了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

越累越想花錢！3招大絕秒存100萬：把省錢內化，讓你不自覺減少開銷

30歲＋日本模特兒的逆齡秘訣！化妝水塗3次、防曬最重視這一點

睡一晚就變美！有手就會「襪子捲髮術」輕鬆做出浪漫大捲髮

楊冪搶當「真人版美少女戰士」！粉紅戰靴鑲嵌19000顆施華洛世奇水晶閃爆

日女子大人氣！浪漫「粉紅眉毛」看起來超可愛　妝感瞬間變溫柔

「日版王祖賢」成熟姊姊系長相人氣爆高！美膚秘訣連私密處都要香香

早8也能搞定的「速成公主頭」！超簡單步驟1分鐘變出優雅髮型

相愛相殺的三大星座組合！TOP 1務實跟幻想超衝擊，戀愛就像同居的陌生人

夾BBQ火烤植物肉排、新鮮生菜！　速食店最新「植物肉華堡」來了

搶限量68隻「泡泡瑪特」公仔！動線亂引民怨　櫃位像被砸場

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

信徒跌倒！媽祖停下守護　暖心「等救護車到」才離開

夾BBQ火烤植物肉排、新鮮生菜！　速食店最新「植物肉華堡」來了

搶限量68隻「泡泡瑪特」公仔！動線亂引民怨　櫃位像被砸場

美式買1送1！4大超商「情人節限時優惠」來了　加碼吃10元霜淇淋

肯德基開學季限時下殺42折！炸雞蛋撻通通有　優惠碼一次看

明天開喝！　超商「大杯美式、拿鐵買2送2」只有1天

小確幸！蛋價明起漲2元「家樂福目前不漲」　愛買還有限時雞蛋優惠

超商獨家！蠟筆小新「5款甜點飲料」通通要嗑　草莓雲朵燒咬下爆餡

Chloé開創銷售新模式！單品有專屬編號　一掃正品履歷、二手價格出來

推「青年購屋基金」幫買房　林右昌：限定年所得＆總價

鮭魚肚+鮭魚卵一次滿足！藏壽司鮭魚祭只有7天　再送三麗鷗置物盒

江宏恩狂吃遭偷拍被說「電視台怪人」　開直播高EQ回應

護童專案正妹警吸睛　基層警臉書「靠北」要求取消：浪費警力

成大EMBA聘請王正坤醫師授課連鎖品牌課程　課程搶手今年度繼續開課

藍黨團質疑4月大漲電價　費鴻泰轟蔡英文會變胖：妳食言而肥！

言承旭脫了！　合體劉畊宏直播健身…飆汗脫外套大洩肌肉身材

確診輕症有望免隔離！王必勝：研擬5+n改0+n「適當時機推行」

曝蕭美琴閉門茶敘3層面　邱臣遠：盼將國會跨黨派意見傳達美方

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

消費熱門新聞

超商大杯美式、拿鐵買2送2只有1天

限時2天！超商美式28元、拿鐵37元

超商10元霜淇淋、可可飲限時1天搶

超商大杯特濃拿鐵買1送1爽喝3天

速食店「黃金雞鴨塊買1送1」連吃7天

肯德基開學季限時下殺42折！

今日限定！超商人氣茶飲「買10送10」

今天開訂！速食店連5天免費送堡

超商「單品拿鐵買1送1」爽喝4天

4大超商「情人節限時優惠」來了

搶限量泡泡瑪特　櫃位像被砸場

速食店大披薩+6塊炸雞下殺73折到月底

超商獨家「蠟筆小新5款甜點飲料」

超商最新指定飲品限時「買1送1」

更多熱門

相關新聞

4大超商「情人節限時優惠」來了

4大超商「情人節限時優惠」來了

咖啡控、霜淇淋控快收！《ETtoday新聞雲》幫整理4大超商「情人節限定優惠」，不僅有大杯美式可以爽喝買1送1，還有拿鐵也可享買2送2優惠，加碼再吃霜淇淋第2支只要10元，肯定不能放過。

情人節加強壽險保障！壽險業不藏私　曝小資族挑選大全

情人節加強壽險保障！壽險業不藏私　曝小資族挑選大全

北部先變天！鋒面接近時間曝　明雨擴全台

北部先變天！鋒面接近時間曝　明雨擴全台

印度今年不過情人節！推「抱牛日」被罵翻

印度今年不過情人節！推「抱牛日」被罵翻

情侶自比「雞排尬珍奶」　獲告白賽大獎

情侶自比「雞排尬珍奶」　獲告白賽大獎

關鍵字：

泡泡瑪特POP MART情人節公仔

讀者迴響

熱門新聞

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

赴土耳其救災！墨國搜救犬Proteo當地殉職

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

擔心「台灣有事」　日商JERA傳撤出海鼎風電

狂吞維他命C！她洗腎「確診末期了」

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面