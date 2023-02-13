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美式買1送1！4大超商「情人節限時優惠」來了　加碼吃10元霜淇淋

▲▼7-11咖啡,7-11暖暖包。（圖／7-11提供）

▲4大超商情人節限定優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

咖啡控、霜淇淋控快收！《ETtoday新聞雲》幫整理4大超商「情人節限定優惠」，不僅有大杯美式可以爽喝買1送1，還有拿鐵也可享買2送2優惠，加碼再吃霜淇淋第2支只要10元，肯定不能放過。

▲▼全家草莓優格霜淇淋。（圖／業者提供）

▲全家祭出限時1天霜淇淋第2支10元吃好康。

●7-11
7-11即日起至2月14日於全門市祭出「CITY CAFE大杯美式」、「CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵」享「同品項買1送1」優惠；加碼至2月21日前買「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾」、「蜂蜜拿鐵」還有「任選第2杯半價（價低者折）」好康。

另即日起至2月15日於OPEN POINT APP行動隨時取還有限時「情人節組合優惠價」，優惠品項有「CITY CAFE大杯熱卡布奇諾14杯」、「CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵／熱脆酷摩卡咖啡／熱巧克力可可歐蕾／熱焙烤榛果風味拿鐵任選14杯」、「CITY PRIMA精品拿鐵9杯」、「CITY 燕麥系列冰燕麥奶茶／冰黑糖珍珠燕麥奶／大杯冰燕麥拿鐵任選10杯」，且活動期間購買520元組合優惠價並轉贈成功，還可獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬兌換連結賣場1次。

●全家
全家將於2月14日於全門市祭出1日限定「Fami!ce霜淇淋第2支10元」優惠，加碼在APP隨買跨店取推「Let’s Café醇黑厚可可飲、私品茶仙女紅茶加10元多喝1杯」等好康。

▲▼OK CAFÉ。（圖／業者提供）

▲OK mart限時1天大杯美式、拿鐵買2送2。

●萊爾富
萊爾富今（13）日、明（14）日限時2天於全門市、Hi-Life VIP APP整買零取祭出「Hi Café大杯美式買8送5」、「Hi Café大杯拿鐵買8送4」2大限定優惠，換算下來，一杯美式只要28元、拿鐵37元。

●OK mart 
OK mart將於2月14日祭出1日限定「大杯莊園級美式／拿鐵、莊園級濃厚美式／拿鐵買2送2」優惠，限同品項但不限冰熱。

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