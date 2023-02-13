日迴轉壽司嘆苦水！專挑新員工欺負　奧客把髒盤子偷回家

▲日本迴轉壽司店經常遇到奧客。（圖／記者劉維榛攝）

記者王佩翊／編譯

日本知名迴轉壽司品牌「壽司郎」因為爆出遭高中生舔醬油罐的惡搞風波，股價暴跌，甚至失去顧客信心。有曾在迴轉壽司店工作的民眾就出面爆料，其實很容易遇到各式各樣難以想像的奧客。除了拍攝惡搞影片外，還曾遇過老顧客針對新人店員口出惡言，或是有客人因為不想付錢，把沾上飯粒與醬汁的壽司盤子偷偷塞進包包內帶回家。

根據日刊SPA!報導，一名化名嶋村浩二的30多歲日本男子回想起自己在迴轉壽司店打工的日子。他說，有一名顧客進門後就突然朝他大呼小叫喊道，「喂！我要蝦跟鮪魚！把我要的東西拿過來」，態度十分囂張無理。通常坐在師傅面前座位的顧客需要自己領取做好的壽司，而不是由店員送上。但那名顧客卻嗆他，「你這傢伙來多久了？沒有學過待客之道嗎？」隨後便開始破口大罵。

嶋村忍住憤怒，向其他前輩求助，沒想到前輩竟嘆，「又是那傢伙啊？」原來該名奧客早非第一次做出同樣行為，先前他就曾經以同樣言論咒罵其他女性員工，且都是特別選擇新進員工，如果是店長級的員工來服務，他都二話不說，乖乖吃壽司。

由於該名顧客不斷做出類似行為，該店的經理忍無可忍最終報警，該名男子隨即一改先前囂張態度，對警察畏首畏尾的，但仍被警方要求禁止再度進店消費。

另一名也曾在知名迴轉壽司店工作過1年並化名為菅原泰樹的30多歲男子表示，自己還曾經遇到有顧客偷走店內的盤子，讓他傻眼不已。原來是有顧客疑似不想要付費，便把還黏有壽司飯粒與醬汁的空盤塞進包包內，帶回家丟掉。

這件事會被發現則是因為另一名員工假日到自家附近的垃圾收集區倒垃圾時，意外發現有一整包垃圾袋內塞滿了店裡的髒盤子，然而附近就只有這家迴轉壽司店，因此才推斷是自家顧客。菅原表示，當時發現的髒盤子就超過50個，但至今仍不知道犯人是誰。