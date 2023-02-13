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共軍2035年擬增至900枚核彈頭！日媒：「不先用核武」立場恐改變

▲▼中國解放軍在中共70年慶典上展示東風-41型洲際彈道飛彈（DF-41 ballistic missiles）。五星旗，中國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲一旦中國提高核武實力，恐將改變不率先使用核武的基本政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日媒《共同社》報導，由於與美軍間的對立持續升溫，中共解放軍擬在2035年前將現有的300枚核彈頭，增加至3倍的900枚，目前內部已投入正式討論，而國家主席習近平也開始深入了解。而共軍若實現彈道飛彈的「多彈頭化」，將會大幅提升對美威嚇力，北京當局更有可能改變目前不率先使用核武的基本政策。

報導指出，中共解放軍近年持續強化核武實力，美國五角大廈2022年在一項報告中指出，北京當局會在2035年大幅增加預算，將核彈頭數量提高到1500枚。不過近日有多名中國消息人士則表示，共軍會在2035年前將現有的300枚核彈頭增加至900枚。

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲日媒指出，中國國家主席習近平也開始研討增加核彈頭的方案。（圖／路透）

儘管數字較預測的少了整整600枚，但隨著核武實力大幅強化，屆時中國很有可能改變目前「不率先使用核武」的基本政策。

事實上，當時報告發布後，北京隨即回應反擊，批評美方在報告中扭曲中國的軍事戰略，隨意臆測中國的軍力發展，只是為了對全世界渲染「來自中國的軍事威脅」。然而當時中國國防部發言人卻沒有駁斥中國增加核武實力的說法，僅指責美國明明自己也擁有全球最大核武庫。

另一方面，根據美國科學家聯合會與斯德哥爾摩國際和平研究所統計，截至2022年，俄羅斯擁有5977枚核彈頭、美國有5428枚，而中國則約有300多枚。

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