　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

為何拒絕陸官方弔唁星雲？　陸學者：暴露民進黨的恐懼

▲▼ 龍明鑣 大覺寺 。（圖／信眾提供）

▲大陸國台辦副主任、弔唁團團長龍明彪，大陸前宗教局局長葉小文被點名無法入台。（圖／信眾提供）

記者任以芳／綜合報導

高雄佛光山今（13）日舉行星雲法師圓寂贊頌典禮，台灣方面最終還是沒有通過大陸「弔唁星雲團」申請赴台引發爭議，外界也認為蔡政府錯過與對岸友善交流的機會。大陸官媒環球時報今（13）日刊登涉台學者汪曙申文章，標題是《阻攔兩岸民間往來，暴露民進黨的恐懼》，文章痛批，民進黨執政以來，各種限制和阻撓兩岸民間交流已達到空前程度，實際暴露兩岸政策困境，透過單方面壓制兩岸民間等交流，一心謀求2024繼續執政。

資料顯示，汪曙申主要從事台灣問題、台灣地區對外關係與亞太安全研究，為外交學博士，擔任中國社會科學院台灣研究所台美關係室主任，副研究員，並擔任海峽兩岸關係研究中心特約研究員，大陸官媒《人民日報》智庫特約專家，曾在波士頓大學擔任訪問學者。

▲▼ 星雲法師圓寂法會 。（圖／高雄讀者提供）

▲星雲大師圓寂讚頌法會現場。（圖／高雄讀者提供）

該文指出，佛光山舉行星雲法師圓寂讚頌典禮，由於民進黨阻擋，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台。「民進黨執政近7年來，限制和阻撓兩岸民間交流已達到空前程度，成為兩岸關係和平發展、融合發展的最大破壞者。」

該文也痛批民進黨單方面壓制兩岸正常民間交往，有三大目的。其一，民進黨企圖持續削弱兩岸社會聯結，擴大兩岸民眾隔閡，對抗大陸出台的兩岸交流融合政策，維系「台獨」的社會基礎。其二，民進黨以限制交往政策阻撓兩岸擴大經濟合作，在經貿科技上「脫中入美」，擴大「台獨」在台灣內部的經濟基礎。其三，民進黨兩岸政策困境加深，意圖通過持續壓縮兩岸交流，框限國民黨及其政策，謀求2024年繼續執政。

談到新冠疫情期間，該文指出，民進黨設下各種設限，進入2023年，大陸方面持續推動恢復兩岸交往政策。舉例，中斷近3年的金廈「小三通」客運航線上個月7日正式復航；近年台灣學生報考大陸高校人數增多，大陸方面公布自3月1日起台灣高中畢業生可憑「學測」成績報考大陸高校，持續為台生提供便利生活和發展空間。

▲中美關係。（圖／CFP）

▲「台灣問題」成為中美關對抗關鍵。（圖／CFP）

該文表示，當前兩岸關係嚴峻複雜，「內外挑戰增大。為了維護台海和平穩定，增進兩岸人民福祉，需要進一步破解民進黨圖謀，加力促進兩岸正常交往與交流融合。」

一是之後加強兩岸民間交流覆蓋文化、教育、經濟、科技、衛生、體育、基層、青年、少數民族、宗教和民間信仰等各領域。二是以交往融合擴大經濟合作，有利於推進兩岸交往正常化。三是以交往融合增加共識，大陸方面積極鼓勵透過民間交往推動海峽兩岸交流溝通、聚同化異。

最後，文章也提醒，近年美國「以台制華」，綠營「倚美抗中」配合一些美國政客打「台灣牌」，嚴重破壞台海和平穩定。隨著美國「台海衝突」論調不斷出現，兩岸民間社會應進一步加強交流對話，務實理性探討如何因應變局危局，破除美國反華勢力和「台獨」勢力可能帶來的危機。

ET快訊
確診有望免隔離！　王必勝：研擬5+n改0+n
睡夢中昏迷！10月大男嬰確診又驗出「腸球菌」死亡
快訊／許富凱爸爸過世　腦死躺醫院16天...他急趕回老家
快訊／林右昌拋「青年購屋基金」　政府支持＋自己努力可買房
快訊／大咖男星激戰網美「裸身床照」外流！　曾爆是歐陽娜娜男友
iPhone 15有2款新色！　將有6顏色可選
台版柬埔寨釀3死　他哭求交保：想陪孩子開學
LIVE／星雲大師真身抵台南大仙寺　將進行火化
正妹賣地瓜球「渾圓雙球彈出」　震撼老司機：太大了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

為何拒絕陸官方弔唁星雲？　陸學者：暴露民進黨的恐懼

不摘口罩！陸迎戰3億人開學季　終結亂象非必要不停課

炒飯疑有「老鼠屎」！老闆堅稱「只是燒焦」當面吃掉：酥酥脆脆的

陳吉寧會見夏立言：願在「九二共識和反台獨」基礎下搭建更多交流平台

飛越西藏驚魂！2萬呎高空突下墜　乘客哭喊拿手機寫遺書

官方活動「鋼管辣妹」扭腰擺臀熱舞　影片曝「第一排孩子們盯著看」　

廣西南寧刺激房市買氣　推「貸款期限延至80歲」　

無照女駕駛自撞護欄　奇葩問警察：能讓爸代替我被關嗎？

男童「身體不適」舉手遭忽略！送醫搶救不治…爺爺聽到噩耗也去世

山東海域出現「不明飛行物」　大陸官方：準備擊落！

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

信徒跌倒！媽祖停下守護　暖心「等救護車到」才離開

為何拒絕陸官方弔唁星雲？　陸學者：暴露民進黨的恐懼

不摘口罩！陸迎戰3億人開學季　終結亂象非必要不停課

炒飯疑有「老鼠屎」！老闆堅稱「只是燒焦」當面吃掉：酥酥脆脆的

陳吉寧會見夏立言：願在「九二共識和反台獨」基礎下搭建更多交流平台

飛越西藏驚魂！2萬呎高空突下墜　乘客哭喊拿手機寫遺書

官方活動「鋼管辣妹」扭腰擺臀熱舞　影片曝「第一排孩子們盯著看」　

廣西南寧刺激房市買氣　推「貸款期限延至80歲」　

無照女駕駛自撞護欄　奇葩問警察：能讓爸代替我被關嗎？

男童「身體不適」舉手遭忽略！送醫搶救不治…爺爺聽到噩耗也去世

山東海域出現「不明飛行物」　大陸官方：準備擊落！

Chloé開創銷售新模式！單品有專屬編號　一掃正品履歷、二手價格出來

推「青年購屋基金」幫買房　林右昌：限定年所得＆總價

鮭魚肚+鮭魚卵一次滿足！藏壽司鮭魚祭只有7天　再送三麗鷗置物盒

江宏恩狂吃遭偷拍被說「電視台怪人」　開直播高EQ回應

護童專案正妹警吸睛　基層警臉書「靠北」要求取消：浪費警力

成大EMBA聘請王正坤醫師授課連鎖品牌課程　課程搶手今年度繼續開課

藍黨團質疑4月大漲電價　費鴻泰轟蔡英文會變胖：妳食言而肥！

言承旭脫了！　合體劉畊宏直播健身…飆汗脫外套大洩肌肉身材

確診輕症有望免隔離！王必勝：研擬5+n改0+n「適當時機推行」

曝蕭美琴閉門茶敘3層面　邱臣遠：盼將國會跨黨派意見傳達美方

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

大陸熱門新聞

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

孫上課求救遭忽略亡！爺一聽也去世

每天準時回家　她翻老公手機傻了

三寶自撞問警：能讓爸代替我被關嗎？

腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

遺物發現3400萬　她帶出門被重判

山東海域出現不明飛行物　陸官方：準備擊落

飛越西藏驚魂！2萬呎高空突下墜

陸「星雲弔唁團」遭拒成員曝光

官方活動「鋼管辣妹」扭腰擺臀熱舞 影片曝「第一排孩子們盯著看」

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

炒飯疑有「老鼠屎」！老闆當面吃掉：酥酥脆脆的

25年閨蜜竟是「數10家公司副董」...妹子嚇傻

1小時「刮刮樂刮到飽」　眼鏡妹狂刮594張！結局曝光

更多熱門

相關新聞

蔡政府阻撓弔唁團？　陳建仁：中共官員沒尊重以往機制申請

蔡政府阻撓弔唁團？　陳建仁：中共官員沒尊重以往機制申請

星雲法師圓寂讚頌典禮13日舉行，針對近日中國大陸指控民進黨阻撓官方弔唁團一事，行政院長陳建仁受訪時表示，已經准了所有在大陸、港澳的信眾、親屬都能到台灣參加盛會，至於中共官員，沒有遵照、尊重台灣以往機制提出申請，所以沒有辦法出席。

星雲真身坐龕巡山　弟子跪拜兩側送別

星雲真身坐龕巡山　弟子跪拜兩側送別

LIVE／星雲大師荼毘大典　蔡英文將頒贈褒揚令

LIVE／星雲大師荼毘大典　蔡英文將頒贈褒揚令

星雲圓寂讚頌典禮今舉行　總統頒褒揚令

星雲圓寂讚頌典禮今舉行　總統頒褒揚令

陸「星雲弔唁團」遭拒成員曝光

陸「星雲弔唁團」遭拒成員曝光

關鍵字：

星雲

讀者迴響

熱門新聞

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

赴土耳其救災！墨國搜救犬Proteo當地殉職

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

擔心「台灣有事」　日商JERA傳撤出海鼎風電

狂吞維他命C！她洗腎「確診末期了」

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面