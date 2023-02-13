為何拒絕陸官方弔唁星雲？　陸學者：暴露民進黨的恐懼

▲大陸國台辦副主任、弔唁團團長龍明彪，大陸前宗教局局長葉小文被點名無法入台。（圖／信眾提供）

記者任以芳／綜合報導

高雄佛光山今（13）日舉行星雲法師圓寂贊頌典禮，台灣方面最終還是沒有通過大陸「弔唁星雲團」申請赴台引發爭議，外界也認為蔡政府錯過與對岸友善交流的機會。大陸官媒環球時報今（13）日刊登涉台學者汪曙申文章，標題是《阻攔兩岸民間往來，暴露民進黨的恐懼》，文章痛批，民進黨執政以來，各種限制和阻撓兩岸民間交流已達到空前程度，實際暴露兩岸政策困境，透過單方面壓制兩岸民間等交流，一心謀求2024繼續執政。

資料顯示，汪曙申主要從事台灣問題、台灣地區對外關係與亞太安全研究，為外交學博士，擔任中國社會科學院台灣研究所台美關係室主任，副研究員，並擔任海峽兩岸關係研究中心特約研究員，大陸官媒《人民日報》智庫特約專家，曾在波士頓大學擔任訪問學者。

▲星雲大師圓寂讚頌法會現場。（圖／高雄讀者提供）

該文指出，佛光山舉行星雲法師圓寂讚頌典禮，由於民進黨阻擋，大陸弔唁星雲法師代表團無法赴台。「民進黨執政近7年來，限制和阻撓兩岸民間交流已達到空前程度，成為兩岸關係和平發展、融合發展的最大破壞者。」

該文也痛批民進黨單方面壓制兩岸正常民間交往，有三大目的。其一，民進黨企圖持續削弱兩岸社會聯結，擴大兩岸民眾隔閡，對抗大陸出台的兩岸交流融合政策，維系「台獨」的社會基礎。其二，民進黨以限制交往政策阻撓兩岸擴大經濟合作，在經貿科技上「脫中入美」，擴大「台獨」在台灣內部的經濟基礎。其三，民進黨兩岸政策困境加深，意圖通過持續壓縮兩岸交流，框限國民黨及其政策，謀求2024年繼續執政。

談到新冠疫情期間，該文指出，民進黨設下各種設限，進入2023年，大陸方面持續推動恢復兩岸交往政策。舉例，中斷近3年的金廈「小三通」客運航線上個月7日正式復航；近年台灣學生報考大陸高校人數增多，大陸方面公布自3月1日起台灣高中畢業生可憑「學測」成績報考大陸高校，持續為台生提供便利生活和發展空間。

▲「台灣問題」成為中美關對抗關鍵。（圖／CFP）

該文表示，當前兩岸關係嚴峻複雜，「內外挑戰增大。為了維護台海和平穩定，增進兩岸人民福祉，需要進一步破解民進黨圖謀，加力促進兩岸正常交往與交流融合。」

一是之後加強兩岸民間交流覆蓋文化、教育、經濟、科技、衛生、體育、基層、青年、少數民族、宗教和民間信仰等各領域。二是以交往融合擴大經濟合作，有利於推進兩岸交往正常化。三是以交往融合增加共識，大陸方面積極鼓勵透過民間交往推動海峽兩岸交流溝通、聚同化異。

最後，文章也提醒，近年美國「以台制華」，綠營「倚美抗中」配合一些美國政客打「台灣牌」，嚴重破壞台海和平穩定。隨著美國「台海衝突」論調不斷出現，兩岸民間社會應進一步加強交流對話，務實理性探討如何因應變局危局，破除美國反華勢力和「台獨」勢力可能帶來的危機。