路面「震成碎餅乾」！土耳其公路崩壞解體　30秒空拍曝驚人慘況

▲ 土耳其公路震成碎片。（圖／翻攝自Sabah，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其世紀強震至今奪走逾3.4萬條性命，倖存者曾經的家園千瘡百孔，無人機拍下重災區卡赫拉曼馬拉什市（Kahramanmaraş）一條公路慘況，完全破碎的路面盡顯地震威力有多強、範圍有多廣，畫面令人震驚。

YOL YERLE BİR OLDU



Adıyaman-Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun üzerinden geçen Köşeli köyünün yolunun yerle bir olması ve oluşan devasa çatlaklar depremin büyüklüğünü bir kez daha gösterdi. pic.twitter.com/BLu2ADfTLE — Sabah (@sabah) February 12, 2023

土耳其《每日晨報》12日公開一段空拍畫面，可見這條經阿德亞曼（Adıyaman）、尚勒烏爾法（Şanlıurfa）及加濟安泰普（Gaziantep）的公路通往科塞利村（Köseli）路段震後慘不忍睹，路面如餅乾一般碎裂解體，一塊塊碎片相互交錯、有的突起有的塌陷，就連兩旁邊坡都震出長長裂縫，原先的綠地也因土石外露變成黃褐色。

規模7.8和7.5的2起強震及一連串餘震在土耳其10個省份造成2萬9605人死亡，數千棟建築物被毀；敘利亞則有4574人死亡，兩國合計共3萬4179人罹難。但敘利亞叛軍控制區民防組織「白頭盔」先前向CNN坦言，實際數字恐怕高出許多。

世界衛生組織（WHO）表示，儘管土耳其過去曾歷經類似天災，對搜救和災變經驗豐富，此次地震仍令所有人措手不及，且敘利亞除了驚人傷亡，還得面臨低溫和可能的霍亂疫情，為拯救更多生命，必須加快援助速度。