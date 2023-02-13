土耳其未記1999年教訓！地震稅收了沒用　專家批：房子早等著倒塌

▲土耳其哈塔伊省安塔基亞市中心公寓大樓完全被震毀。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其、敘利亞邊境6日清晨發生規模7.8強震，導致目前兩國合計超過3.4萬人死亡，而光是在土耳其，死亡人數就逼近3萬，許多人被埋在垂直倒塌的建築中，毫無生還機會。外國媒體分析，長年徵收「地震稅」的土耳其，無法記取1999年奪走1.7萬人命地震的教訓，在建築上持續偷工減料、特赦違法建商，專家也怒批，這次的嚴重死傷大部分都是人禍。

根據《衛報》報導，土耳其西北部在1999年發生規模7.6強震，導致1.7萬人死亡，政府也決定加徵「地震稅」來加強國家的防災能力。土耳其東部在2011年發生規模7.2地震，導致573人死亡、2262棟建築倒塌後，時任總理、現任總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）就將如此高的死亡率歸咎於施工問題，「市政當局、建築商和監理人員應該意識到，他們的疏忽等同於謀殺。」

▲土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）大量住宅倒塌。（圖／達志影像／美聯社）



距離1999年大地震已24年了，面對6日的規模7.8強震，土耳其南部建築物如砂土般瞬間崩塌，被埋在裡面的居民毫無生還機會，目前光是土耳其就有近3萬人死亡，各地的民眾不僅在尋找家人，也在尋找答案。

理論上，土耳其位於兩條主要斷層上，加上政府徵收地震稅，其建築安全標準是世界上最好的，還會定期針對地震多發地區制定具體規定，例如混凝土必須用鋼加固，承重牆必須以特定方式分布，避免倒塌後發生「平壓」狀況，意即地板垂直倒塌後相互堆疊。

▲土耳其地震後出現「鬆餅式坍塌」極度不利救災，還可能顯示出建築結構問題。（圖／路透）



但來自土耳其和其他國際地質學家、城市規劃師、建築師和地震應對專家多年來持續警告，由於建商和執法人員沒有遵守建築法規，違規行為沒受到足夠的懲罰，不足以阻止建商偷工減料，甚至土耳其許多現代建築都成了「等待倒塌的廢墟」（rubble in waiting）。

從政府預算上來看，從1999年以來應該已籌集30億美元的地震稅，這些原本應該被用在預防災害與改善緊急服務的政府收入，政府至今無法交代這些錢是如何使用的。

土耳其政府還有另一項更「神秘」的政策，就是會定期「大赦」違規的建築商，只要繳納罰金就可脫罪，這也帶給政府數十億里拉的收入；最近一次特赦是在2018年，更有消息指出，近來土耳其政府因為資金緊張，很可能再進行另一次特赦。

土耳其工程師及建築師公會（UCTEA）的吉里特留古盧（Pelin Pınar Giritlioğlu）指出，南部災區有多達7.5萬棟建築建商曾獲得大赦。而這次地震倒塌的建築估計約有2.5萬棟，包含醫院、住宅和其他公共建設。

海峽大學（Boğaziçi Üniversitesi）地震工程系研究員蘇萊曼（Hakan Süleyman）表示，如果建築法規有確實實行，死亡人數將大幅減少，因為有抗震設計的建築物，不太可能完全倒塌，基礎建設的破壞也將被降到最低，也有助於加快救援和復甦。

▲土耳其、敘利亞邊境6日清晨發生規模7.8強震，導致目前兩國合計超過3.4萬人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）11日表示，全國各地有113人因施工不良或疏忽而被逮捕，另外還有20名嫌疑人。警方指出，哈塔伊省安塔基亞（Antakya）的薩拉金特（Saraykint）社區一棟建於2013年的12層樓建築在地震中倒塌，而負責人10日晚間準備搭機逃離時遭到逮捕。

土耳其司法部已承諾嚴懲負責人，並宣布會成立地震刑事調查小組，檢察官也已開始蒐集相關證據，預計還會有更多人被逮捕，但光是逮捕建商可能無法平息公眾對政府的怒氣。

土耳其地球物理工程師艾爾詹（Övgün Ahmet Ercan）表示，「我已和地震打交道53年了，從來沒經歷過這樣的災難，也許我們沒有預料到這個地區會發生如此大規模的地震，但很明顯，大部分的破壞都是人為失誤造成的。」