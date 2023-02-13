炒飯疑有「老鼠屎」！老闆堅稱「只是燒焦」當面吃掉：酥酥脆脆的

▲店老闆堅稱是炒焦的米飯，顧客只能付錢走人。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

大陸日前傳出一起食安事件，一名網友在當地一家餐廳點了炒飯後，竟然在炒飯中看到疑似為老鼠屎的黑色物體，網友在詢問老闆之後，老闆堅稱那是炒焦的飯，並且當著網友的面直接吃掉，甚至還說「酥酥脆脆的」。

根據《搜狐新聞》報導指出，這起事件發生在大陸四川樂山一家餐廳，當時網友在黃色與白色相間的炒飯中，看到一顆黑色的物體，看起來格外醒目。網友仔細觀察後發現，這個不明的黑色物體雖然形狀與白米相近，但尺寸卻比白米大上一些，上面甚至還有紋路，嚴重懷疑這是老鼠屎。

之後網友就以此詢問店家，沒想到老闆堅稱那是「炒焦的飯」，甚至當著網友的面吃掉那個黑色的米。最後在老闆的堅持下，該名網友就選擇付款離開店家。事後店家接受訪問時也強調「是年輕人不懂，那個是飯，我送油進鍋子的時候，鍋子遺留了一些飯粒，後來因為油溫太燙把飯炒焦。我也馬上吃給他看，酥酥脆脆的怎麼可能是老鼠屎」。

不少網友在看到這段影片後，紛紛留言表示「是個狠人，證據這下沒了」、「剛好唯獨炒焦那一顆！ 還脆香脆香」、「狠人，放過她吧」、「她在銷毀證據」、「我把它拿來吃了 哪有呀 我怎麼沒看見」；但也有曾在熱炒店工作過的網友表示「這是有可能的，上一鍋的米沾鍋邊邊上了，這鍋炒著炒著落裡面了」、「真的不是耗子屎，可能就是炒了很多份，在鍋邊粘著的飯粒」。

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