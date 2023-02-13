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獨／4山友攀谷關七雄…走18小時耗盡體力受困　低溫6度發抖求救

▲▼4名山友攀登谷關七雄的馬崙山後接往挑戰度更高的基隆山，其中一人腳扭傷行動不便。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

▲4名山友攀登谷關七雄，但途中有人腳扭傷行動不便，加上糧食不足，只好報警求援。（圖／記者哈勇嘎奧攝，下同）

記者哈勇嘎奧、翁子皓／台中報導

家住北部的4名山友昨（12）日相邀前往台中市和平區攀登谷關七雄的馬崙山，之後接往挑戰度更高的基隆山，但路況難行，其中一人還因腳扭傷行動不便，眾人決定下到裡冷林道，但在林道26k處，因糧食飲水不足報警求援。搜救人員獲報後，連夜驅車前往救援，但因道路崎嶇難行，花了6小時才將受困者送下山。

▲▼4名山友攀登谷關七雄的馬崙山後接往挑戰度更高的基隆山，其中一人腳扭傷行動不便。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

台中市消防局昨日晚間23時54分接獲民眾報案，指稱一行4人在台中市和平區裡冷林道26k，因肢體無力、缺食物請求救援。勤務中心立即派出谷關、和平消防隊4人，山難救護義消1人，2車5人由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往。

救難人員清晨2時24分到達裡冷林道26k處，發現4人在路徑上等待救援，由於夜間氣溫只有6度，讓山友冷到直發抖，警消先給予糧食補充後，再慢慢護送下山。

在八大電視台工作的洪姓山友表示，周六從北部來到谷關，昨清晨4時便從馬崙山開始登山，到11時許到達基隆山，按照行程是要往八仙山下山，此路徑上是艱困，路段沿路都是箭竹林，走了好久仍無法走出，大家決定下到裡冷林道再轉八仙山進入，但行程拉長共走了18小時，導致體力透支，且糧食也用盡，只好報警求援。

▲▼4名山友攀登谷關七雄的馬崙山後接往挑戰度更高的基隆山，其中一人腳扭傷行動不便。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

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