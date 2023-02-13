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出門才半小時！妻疑遭「跨槽化線聯結車」撞死　1家3口訪友成悲劇

▲▼ 國道6號東向1.8公里今(13)日早上9時2分發生死亡車禍。（圖／民眾提供）

▲國道6號今日發生一起死亡車禍，一名王女因車輛故障下車查看，遭後方聯結車高速撞上死亡。（圖／民眾提供，下同）

記者許權毅／台中報導

國道6號今日發生一起死亡車禍，南投一名63歲王女載著丈夫、女兒一家三口準備前往埔里，從國3南投交流道再轉到國6，不料車子在舊正交流道附近故障，王女將車輛停在槽化線與丈夫下車查看，駕駛聯結車的37歲陳男卻疑似偏離車道，先撞上車輛後再撞上正要上車的王女，整輛聯結車再往左側高速翻覆，王女經送醫不治。警方表示，陳男供稱看到時已經來不及，才會操縱過度往左打死，至於陳男是否有跨越槽化線、超時駕駛等都是警方調查方向。

國道第七大隊表示，今日9時3分王女駕駛轎車行經國6東向1.8K處、舊正交流道附近時，感覺車輛異常，故障停駛於槽化線上，但現場並無擺放故障標誌，下車查看的王女與丈夫正準備返回車上，陳男駕駛著聯結車高速駛來，先撞上王女車輛左後方，再把王女當場撞飛，王女經送醫後仍於10時26分宣告不治。

據悉，王女一家是南投市人，今日上午由王女開車載著副駕丈夫、後座女兒，由國3南投交流道北上接國6往東，準備到埔里探訪朋友，開上國道僅僅10多分鐘，出門約半小時。王女倒臥在馬路上一動不動，父女一人跪在地上、一人站在圍欄旁，難以接受突如其來的噩耗。

此外，為何聯結車駕駛會撞上在槽化線的轎車？警方表示，目前不排除聯結車駕駛陳男有違規跨越槽化線，但仍需要經由監視器、行車紀錄器等其他放式調查釐清，此外，陳男是否有超時駕駛也是警方調查重點之一。初步查看陳男駕照，並無危險駕車紀錄。

至於王女車輛停放於槽化線上，依照規定不得停放於槽化線，不過仍需要調查駕駛是否有足夠時間擺放故障標誌、撥打救援電話。110勤務指揮中心、1968專線則未接獲王女一家人通報故障。

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