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當回收場？台捐土國物資現「泛黃內衣褲」！志工怒：這不叫做愛心

▲▼土耳其辦事處PO照：謝謝台灣。（圖／翻攝自駐台北土耳其貿易辦事處）

▲駐台北土耳其貿易辦事處人員處理收到的捐贈物資。（圖／翻攝自駐台北土耳其貿易辦事處）

記者閔文昱／綜合報導

土耳其發生強震災情慘重，由於當地現處冬天嚴寒天氣，災區急需大量禦寒保暖性的物資，台灣各界紛紛發起勸募行動。不過，有志工抱怨，收到許多狀況不好的二手衣，甚至還有人將穿過的泛黃內衣褲送來，導致他們光是整理就浪費許多人力，痛批「那不叫做愛心，那叫噁爛人！」

土耳其發生地震後，台灣人慷慨解囊，捐錢又捐物資，不少專收物資的園區這幾天都被塞爆，不過物資的品質卻參差不齊，許多志工得花更長時間將泡水、發霉的二手衣物挑出，暫存在倉庫，更有志工在臉書發文抱怨，「拿一堆破爛物，我的手還碰過泛黃穿過的內衣褲，光整理這些垃圾浪費多少人力，一堆捐完爛物拍照秒閃的人，那不叫做愛心，那叫噁爛人！」

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▲▼ 土耳其卡拉曼馬拉斯，有人在倒塌的建築物殘骸旁生火取暖。（圖／路透）

▲ 土耳其正值嚴冬，受災民眾坐在一片瓦礫堆前生火取暖。（圖／路透）

事實上，臉書粉專「Taipei Türk Ticaret Ofisi- 駐台北土耳其貿易辦事處 」日前列出「亟需物品清單」時，就有強調基於衛生考量，物資必須為「全新」或「未使用過的」，從土耳其來台發展的藝人吳鳳也有在臉書粉專發布相關資訊，強調衣物類包含保暖外套、毛衣、長褲、襪子、靴子、內衣褲、圍巾等一定要是全新的，至於毛毯、睡袋、帳篷等則可以是二手的。

針對為何衣物必須為「全新」，一名曾負責過災害重建實務工作的網友有發文解答，首先，捐衣服要考慮季節，不可能捐夏天的衣物；再來是衣服是否乾淨？如果發霉造成過敏，災區缺醫藥反而更麻煩；衣服到達災區以後，若還要分類檢視是否堪用，反而造成困擾。

「駐台北土耳其貿易辦事處」11日已在臉書公告，感謝台灣各界的愛心與善舉，目前募集到的物資量，已遠遠超出的預期，再加上土耳其國內也接受到，來自世界各國龐大的物資捐贈，「所以我辦事處決定，台灣的募集活動提前結束」，並提到捐贈物資只收到2月11日下午5時，「以郵戳和快遞寄件時間為憑，親送物資者亦同」，最後再次由衷感謝所有台灣人民源源不斷的愛心。

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