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土耳其強震前曾現凶兆？「超巨怪物」籠罩上空1hr　專家揭背後真相

▲▼土耳其1月中旬天現異象，28天後就爆發百年強震，造成逾2.8萬人死亡，引發網友猜想，當初的異象是不是地震的凶兆。（組圖／翻攝自推特、CFP）

▲土耳其1月中旬天現異象，28天後就爆發百年強震，引發網友猜想，當初的異象是不是地震的凶兆。（組圖／翻攝自推特、CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

土敘接壤地區6日爆發規模7.8的百年強震，在兩國造成逾2.8萬人喪命，超越日本311大地震與海嘯，成為本世紀死傷第7慘重的天災。災難發生後，人們突然想起了網上此前瘋傳的一張圖，當時土耳其西北部的布爾薩市（Bursa）天現異象，一個紅色的神秘物體突然籠罩在城市上空長達一小時，引發網友猜測，那是不是世紀強震的凶兆。

綜合外媒報導，土耳其在1月19日清晨出現了詭異的現象，布爾薩市上空突然被一個神秘的巨大漩渦狀物體籠罩，不明物體在日出的橘紅色陽光照映下，看起來就像是一架正在升起的不明飛行物（UFO），吸引不少民眾用手機拍下後上傳網路。

從現場畫面可見，這個形似UFO的不明物體，表面有著一圈又一圈、看起來像「回」字形的波紋，經過日出照射後，紋路透著黑紅色光彩，形狀奇異。現場目擊者指出，這個巨型不明物體在布爾薩上空靜止不動地待了約1個小時後，突然就消失得無影無蹤。

當時，人們只覺得這一異象十分新奇，但土耳其在6日爆發規模7.8大地震，造成超過2.8人死亡後，不少網友開始猜測這2起事件是否有什麼恐怖關聯，紛紛表示這朵詭異的雲恐怕是百年強震的前兆。有人還在Reddit和Facebook分別貼出合成了雲朵與災區畫面的照片聲稱，「我不認為這是個巧合，我甚至懷疑這可能是外星人的地震砲！」

路透社最近向多名專家求證後，大部分專家都認為雲朵與世紀強震並無關聯。事實上，土耳其氣象局早在1月就已澄清，那朵雲只是一個被稱作「莢狀雲」（lenticular cloud）的奇特現象，並不是UFO或是地震云。路透社地震後進行事實核查時，專家們也給出了類似的意見。

美國康乃爾大學地球與大氣科學系高級講師維索基（Mark Wysocki）表示，莢狀雲主要是空氣與山脈自然交互作用形成，而地震則是地殼的自然活動，這兩者之間沒有任何關聯，彼此之間也沒有因果關係。華盛頓大學大氣系教授杜蘭（Dale R. Durran）也指出，莢狀雲與地震之間「沒有科學關聯」。

事實上，「莢狀雲」是一種以透鏡形狀出現在高空的雲形。當潮濕空氣在山區流動時，一系列大型的背風波就可能在順風方向形成。如果溫度在波峰處下降或低於露點，空氣中的水分就會凝結，形成莢狀雲。

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