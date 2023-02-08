翁章梁九度上東森農場賣冠軍玉女小番茄　王令麟送回饋5000盒火速完售

▲嘉義縣長翁章梁（左2）第九度親上東森農場Live節目，此次推銷在地冠軍溫室玉女小番茄，掀起會員熱烈搶購，5000盒火速完售。左起為購物專家怡君、嘉義縣長翁章梁、小農周慶原、東森購物網執行長楊俊元。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

每次一推出就熱銷的「嘉義優鮮」溫室玉女小番茄又來了，東森購物旗下東森農場與嘉義縣政府再度攜手合作，新春年後首發檔Live開賣，就由第九度親上購物台的嘉義縣長翁章梁，與小農共同力推廣受好評的冠軍小番茄，5盒只賣850元，東森集團總裁王令麟再送50%東森幣回饋，等於半買半相送，產地新鮮直送又免運費，吸引消費者手刀搶購，節目短短40分鐘火速完售5000盒。

嘉義縣的豐富地勢環境搭配北緯23.5帶來的氣候優勢，造就各鄉鎮盛產優質農產品，其中就包括擁有滿滿維他命C、香甜多汁的小番茄，尤其每年比賽評比冠軍幾乎都在嘉義，品質優良備受公認，買氣熱絡也反應在市場上。東森農場秉持東森嚴選精神，銷售挑選嘉義優鮮的玉女小番茄，不僅是溫室栽培，更強調採用無毒農法，由蜜蜂天然授粉、完熟採收，吃起來皮薄汁多、果汁濃郁度高，每顆都甜。

▲▼玉女小番茄皮薄汁多、果汁濃郁度高，每顆都是香甜多汁，翁章梁、怡君在節目現場忍不住一顆接著一顆吃起來。

玉女小番茄的鮮甜好滋味也征服翁章梁，他分享自己每次一開吃就停不下來，從原本只吃一顆變成直接抓一把來品嚐。而現在進入產季中段，甜度、水分風味正是剛好，翁章梁也把最好的冠軍玉女小蕃茄帶到東森農場，雖然是一年一賣、僅此一批，但他說「來東森一定要捧場回饋給消費者」，現場決定銷售再加量，共帶回5盒，還有東森幣最高送425枚，換算下來相當於一盒只要85元，價格划算賣到爆單。

翁章梁說，「所有在中央舉辦的比賽中，嘉義的玉女小蕃茄連續將近十年都是冠軍，證明是全國最好、品質最好，目前正是小蕃茄最好吃的季節，很高興來到東森購物台推銷給所有消費者，除了健康又美味，買回去一定滿意，訂來送朋友的話，保證他一定會打電話給你，問你在哪邊買的，希望大家多多支持嘉義縣的小農，多多支持東森購物。」

▲周慶原（右）說，現在來到產季中段，小蕃茄的風味正好、最好吃。

翁章梁提到，東森購物一直以來支持小農並推出相關優惠，嘉義縣政府也樂意攜手東森，過去和東森購物多次合作下，不只嘉義極光哈密瓜一炮而紅，也讓在地好物更容易接觸到消費者，享受嘉義農民生產出來的優質農產品；嘉義還有很多好東西，例如蚵仔、現在最夯的咖啡，甚至是推出新品，都希望未來有機會和東森購物繼續合作，透過平台通路推廣出去。

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。