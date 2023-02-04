吃蔬食分享愛！東森購物攜手慈濟推4款「共善美食」營收1%回饋公益

▲東森購物與慈濟慈善基金會4日共同簽署企業共善合作協議書，由東森購物總經理彭鴻珷(右2)與慈濟慈善基金會執行長顏博文(左2)代表簽署，東森集團董事長王令一(左1)及慈濟慈善基金會副執行長張濟舵共同見證。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

東森購物攜手慈濟慈善基金會推出4款共善美食，(2/4)舉辦《企業共善》合作協議簽約記者會，由東森購物總經理彭鴻珷與慈濟慈善基金會執行長顏博文共同簽署企業共善合作協議書，東森購物將設立「共善專區商品」，並主動提撥銷售金額1%與慈濟合作幫助台灣弱勢家庭、支持學童教育、協助偏鄉發展及發展「安美計畫」，發揮社會正向良善的愛心能量。

▲東森購物與慈濟合作推出4款共善商品皆為素食。

台灣素食人口突破300萬、占全球總素食人口13%，不同於過去刻板印象的宗教素，更多人因健康、環保、愛護動物等原因選擇蔬食飲食，此次東森購物與慈濟合作推出的4款共善商品，包含：川菜宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋及麻辣臭豆腐等皆為素食商品，預計在2/17(五)於東森購物電視通路LIVE開賣、2/22(三)於全家便利商店上架，不僅提供便利的蔬食用餐新選擇，也發揮愛心幫助需要幫助的人。

▲東森購物總經理彭鴻珷希望善意能細水長流，讓慈善行動可以一直持續下去。

秉持東森集團總裁王令麟「別人做生意、東森做公益｣的精神，東森長年熱心公益、關懷偏鄉兒童、弱勢家庭等積極照顧社會各個層面。彭鴻珷表示，此次合作最希望善意能細水長流，讓慈善行動可以一直持續下去，透過消費者持續回購的意願和慈濟一起實踐共善與共責，初估企業共善回饋計畫將募得100萬元，更希望募款金額能透過不斷的累積持續增加。

有鑑於台灣蔬食市場人口高達330萬人，彭鴻珷認為通路是為了服務消費者而存在，因此除了服務葷食消費者以外也要照顧素食消費者。為了推廣蔬食餐將同時透過上架全家等更多通路露出；未來不排除會再推出調理包，以及針對個人經濟、小家庭經濟推出更多符合消費者喜好的商品。

▲慈濟慈善基金會執行長顏博文認為許多企業都有很好的理念與善心行動，慈濟希望能打破框架，透過與企業連結將慈善資源送給有需要的團體。

慈濟慈善基金會執行長顏博文表示，許多企業都有很好的理念與善心行動，甚至在ESG永續發展計畫上都走得比慈濟更前面，因此慈濟希望能打破框架，透過與企業連結將慈善資源送給有需要的團體。非常感恩東森購物率先與慈濟簽約，建立企業與慈善結合的典範，未來也希望有機會能持續和東森合作推出更多優良、健康的食品，慈濟一直很希望推廣蔬食，因此很感謝能與東森合作並願意提撥營收用於慈善項目。

慈濟慈善基金會執行長辦公室主任王運敬說明，此次合作緣起於東森集團王令一董事長有次提起為了促進大家身體健康，希望在東森有素食平台的推廣，而慈濟一直都在關懷社會弱勢並希望創造社會幸福，因此透過企業及購物平台的能量及慈濟在慈善方面的用心推動結合，再廣邀社會大眾共同參與匯聚愛心，在幫助弱勢家庭及貧困學童的行動有更好的發展。

▲▼東森購物與慈濟合作推出的4款素食商品，包含：川菜宮保雞丁飯、韓式經典拌飯、韓式部隊鍋及麻辣臭豆腐等。

東森購物協理林汎勳說明，東森農場這幾年在總裁王令麟的大力推動下，與全台各縣市首長合作不遺餘力，這次推出的4款共善商品就是以東森農場精神出發，將台灣在地不同的食材運用在商品上，並透過個人化的包裝，打造一人份餐盒輕鬆解決一餐。尤其素食人口逐年成長，期望透過蔬食商品，食材升級，讓吃素的消費者也能品嘗到多元風味，未來將持續推出甜點及飲品等滿足消費者。

▲今東森購物與慈濟慈善基金舉辦《企業共善》合作協議簽約記者會，現場許多企業代表出席共同見證活動。