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小確幸！蛋價明起漲2元「家樂福目前不漲」　愛買還有限時雞蛋優惠

▲▼雞蛋,蛋價,通膨,傳統市場,菜市場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲台北市蛋商公會與蛋農連日協調後，今（12）日拍板，明（13）起雞蛋每台斤調漲2元。（圖／記者謝盛帆攝）

記者周姈姈／台北報導

台北市蛋商公會與蛋農連日協調後，今（12）日拍板，明（13）起雞蛋每台斤調漲2元，產地價將來到每台斤42.5元、批發價每台斤52元，重回去年7月的歷史新高。至於量販超市是否也將跟進調漲蛋價？業者也給出最新答案，其中，愛買自即日起至2/14止還有相關雞蛋優惠，最便宜買10粒只要79元。

根據本站今日報導，台北市蛋商公會理事長林天來指出，近期受禽流感肆虐，雞蛋產量受到很大衝擊，疫情仍持續蔓延，缺蛋情形越來越嚴重，連日與全國各地蛋農、蛋商討論後，必須適度反映成本，今（12）日下午拍板，明（13）日起蛋價全面調漲2元，產地價將從現在每台斤40.5元漲到42.5元，批發價從每台斤50元漲到52元。此次調漲也重回去年7月20日的蛋價高點。

林天來說，國外早就受禽流感肆虐，缺蛋問題嚴重，包括美國、日本等地，雞蛋價格均創歷史新高，而且還買不到蛋，國內蛋價已經凍漲很久，這次再不調漲，恐怕導致黑市擾亂市場行情，這次調漲2元，預估消費端的小賣散裝蛋價，每台斤會來到56元左右，而超市的洗選蛋，每盒至少要60多元才買得到。

至於民眾最關心的量販超市是否也將跟進漲蛋價？家樂福回應，現階段還是缺蛋狀況，暫時以穩定進貨量為主，目前沒有要漲價，而全聯、愛買則表示，目前無收到相關消息。但值得小確幸的是，愛買即日起至2/14止推出「早餐相關商品優惠」，品項包含蛋品、吐司、火腿、鮮奶、起司等，其中，蛋品有「珍鮮白玉子660g(10粒)／盒特價79元」以及「勤億葉黃素是好蛋900g／盒特價179元」。

▲▼愛買雞蛋優惠 。（圖／愛買提供）

▲愛買雞蛋優惠 。（圖／愛買提供）

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