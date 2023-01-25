整年賣破1億元！「2022年最夯泡麵霸主」出爐　網曝神級吃法

▲2022年最受台人喜愛泡麵TOP10出爐。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

台灣有著「泡麵王國」封號，吃得到超多種不同口味的泡麵，而其中像是經典老字號味味A排骨雞麵、維力炸醬麵等都是許多人吃不膩的罪惡美味，《ETtoday新聞雲》就曝光2022年台人最愛泡麵排行，冠軍寶座由「統一肉燥麵」奪下，光是去年整年就有衝破1億元，網友更曝光最好吃吃法，肯定要試。

▲統一肉燥麵在2022年狂賣上億元業績。（圖／記者蕭筠攝）

2022年台人最愛泡麵出爐了，家樂福公開最熱銷TOP5品項，冠軍寶座由「統一肉燥（包） 」奪下，光是去年業績就衝破1億多元，再來依序為來一客鮮蝦魚板、味味A排骨雞麵（袋）、科學麵原味（包）及農心辛拉麵超值包；而愛買銷量最好TOP5泡麵則是統一肉燥（包）、統一來一客鮮蝦魚板、維力炸醬袋麵、味味A排骨雞袋麵及統一蔥燒牛肉袋麵，其中，統一肉燥麵1整年狂賣33萬組，超過百萬包，來一客鮮蝦魚板也年熱銷25萬組，可以看出經典口味仍然不敗。

「統一肉燥麵」穩坐2大量販店熱銷泡麵排行冠軍寶座，網友也曾分享「超神吃法」，就是把肉燥湯麵煮成乾麵，首先煮麵再撈上來倒進油包攪拌均勻，接著將煮麵水倒入胡椒粉調味包，接著打顆蛋下去變成蛋花湯，1包2吃的吃法也被狂讚「吃過！比湯麵好吃是真的，熱湯讚」、「吃過+1，真的好吃」，趕緊學起來。