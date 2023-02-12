快訊／蛋價漲2元！　每台斤批發價52元「重回歷史新高」

▲蛋價明起再漲2元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價又漲了！受禽流感疫情衝擊，以及年後雞農產量調節，目前雞蛋供應量每日缺蛋約2000箱、40萬顆蛋，供應量仍吃緊，台北市蛋商公會與蛋農連日協調後，今（12日）拍板，明起雞蛋每台斤調漲2元，產地價將來到每台斤42.5元、批發價每台斤52元，重回去年7月的歷史新高。

台北市蛋商公會理事長林天來指出，近期受禽流感肆虐，雞蛋產量受到很大衝擊，疫情仍持續蔓延，缺蛋情形越來越嚴重，連日與全國各地蛋農、蛋商討論後，必須適度反映成本，今天下午拍板，明起（13 日）蛋價全面調漲2元，產地價將從現在每台斤40.5元漲到42.5元，批發價從每台斤50元漲到52元。此次調漲也重回去年7月20日的蛋價高點。

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林天來說，國外早就受禽流感肆虐，缺蛋問題嚴重，包括美國、日本等地，雞蛋價格均創歷史新高，而且還買不到蛋，國內蛋價已經凍漲很久，這次再不調漲，恐怕導致黑市擾亂市場行情，這次調漲2元，預估消費端的小賣散裝蛋價，每台斤會來到56元左右，而超市的洗選蛋，每盒至少要60多元才買得到。

據了解，中央畜產會於2月3日召開產銷資訊研判會議，一度傳出蛋價將調漲3元，創歷史新高，恐引發連鎖效應，農委會在2月7日邀集蛋商和蛋農座談，雙方針對產銷資訊、市況分析都充分交換意見，達到每台斤漲2元的共識，但也被外界質疑，農委會出手干預蛋價。

畜牧處副處長江文全表示，依據農委會最新的雞蛋產銷資訊顯示，這期產蛋雞數3204萬隻，比上期減少89萬隻，雞蛋每日生產量11萬4千箱，也比期周再減2000箱，主要減量原因是雞農在年後進行生產調節、雞群更新或換羽，但此波影響主要以主要供貨給餐飲業者、傳統市場的平價箱蛋為主，一般洗選較不會受到影響。

江文全指出，預計雞農生產調節與換羽作業，還會影響二到三周，預計三周後供貨量就會趨於穩定，他並強調，農委會只會全力穩定供應量、盡力補足雞蛋缺口，絕對不會干預價格，調漲幅度一切尊重市場機制。