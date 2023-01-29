上班嘴饞、追劇無聊必備！　2大賣場「最涮嘴零食TOP10」出爐

▲2022年最夯零食出爐。（圖／資料照）

記者蕭筠／台北報導

上班嘴饞、追劇無聊的時候來點「罪惡零食」肯定超療癒又滿足，而不管是經典懷舊口味或異國零食都有各自的擁護者。《ETtoday新聞雲》公布2大量販店「2022年最涮嘴零食TOP10」，像是品客、乖乖等品牌依舊穩坐在排行榜單當中，可以看出老牌子仍最受台人喜歡。

▲科學麵小包裝家庭號去年狂銷44萬包。（示意圖／記者蕭筠攝）

家樂福2022年零食餅乾年度排行榜冠軍寶座由「乖乖椰子口味」拿下，年銷量超過80萬包，再來依序為品客原味洋芋片熱賣逾50萬包、 科學麵20合1 Mn 家庭號44萬包、品客洋蔥口味洋芋片43萬包、家樂福自有品牌紫菜蘇打餅乾34萬包、乖乖五香口味31萬包，而華元休閒綜合包、旺旺仙貝經濟包、中祥自然之顏紫菜蘇打餅乾及華元大吉利超值包也都年賣破25萬包。

愛買也同步公開年度熱銷零食TOP10，銷量王為整年熱賣24萬包的「中祥自然之顏香蔥蘇打餅」，再來為北海鱈魚香絲，狂賣21萬包，還有品客原味洋芋片、義美牛奶小泡芙、盛香珍小魚干花生、LAY’S樂事意合組合包、華元大吉利超值包、洽洽香瓜子、品品黃大目蒜味條豆乾及宏亞新貴派花生口味，通通是熱門零嘴選擇。