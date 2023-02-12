敘利亞建築牆面貼求婚氣球！周圍全是廢墟　強烈反差讓人心碎

▲敘利亞阿夫林一處城鎮受到強震影響，遍地是建築物廢墟，其中一間樓房的房間裡還貼有疑似是「I LOVE YOU」的氣球。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

土耳其南部與敘利亞交界處6日發生規模7.8恐怖地震，累計死亡人數接近2萬5,000人，目前黃金救援時間已過，救援機構「白頭盔」改為搜尋罹難者遺體，令人感到鼻酸。而近日有一張照片在網路上引發討論，敘利亞的Jindires鎮一間牆壁殘破的房間裡，貼著疑似是「I LOVE YOU」的氣球，與周圍的環境格格不入，也讓網友們感到鼻酸，痛苦直呼「背後還有未完的故事」。

由於強震發生至今已有一段時日，黃金救援時間已過，敘利亞民防組織「白頭盔」結束了搜救行動，後續的任務改為使用重型機具，進入建築物殘骸中，尋找罹難者的遺體，台灣的搜救隊也計畫撤離。

▲▼敘利亞阿夫林的Jindires鎮受到強震影響。（圖／路透）

受到這場強震影響，敘利亞的阿夫林（Afrin）區受損相當嚴重，遍地都是建築物殘骸，其中Jindires鎮一處破損的樓房當中，更是有個畫面讓網友們感到鼻酸。

依據照片內容，破損的樓房中，有間房間的牆面崩落，只剩下裡面的三面牆，房內也布滿了裂痕，畫面十分驚悚。不過，其中一面牆上還貼有金色的氣球，其中貼「O」的地方疑似因為牆面剝落，導致氣球掉下，旁邊還附上了2顆愛心氣球，與這場強震形成了鮮明的對比。

不少網友看到照片後，不禁痛苦直呼，「背後還有未完成的故事」、「有些故事值得更好的結局」、「我們永遠無法知道他們過得怎樣」、「真是令人心碎。」