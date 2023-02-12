土敘強震恐上看5萬人罹難　災區治安惡化爆槍響！德救難組織急撤出

▲聯合國緊急救災協調員格里菲斯（Martin Griffiths）表示他們還沒正式計算死亡人數，最終數字恐上看5萬多人。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

土耳其於當地時間6日凌晨4點17分發生百年來首次芮氏規模7.8的淺層強震，隨後又傳出多起強烈餘震，導致土敘兩國的罹難人數累積至今已逼近2.5萬人。但聯合國緊急救災協調員格里菲斯（Martin Griffiths）卻表示他們還沒正式計算死亡人數，最終數字恐上看5萬多人。此外，2家德國援助組織也暫停了土耳其災區的救援行動，理由是當地的治安問題逐漸惡化。

綜合《每日郵報》、《路透社》的報導，聯合國緊急救災協調員格里菲斯接受《天空新聞》採訪時表示：「我認為很難準確估計有多少人死亡，因為我們需要挖開建物殘骸，但我相信實際數字恐會翻倍甚至更多。」

至於何時放棄救援以開挖殘骸的問題，格里菲斯指出，雖然72小時是黃金救援時間，但截至11日，也就是超過120個小時後，仍有不少人從廢墟中被救出。因此救援任務的結束時間點極難拿捏。

與此同時，在土耳其進行救援行動的德國國際搜救隊（ISAR）和德國聯邦技術救濟局 （THW）皆於11日暫停了所有活動，理由是治安問題的惡化，當地近日甚至傳出多起槍響。救援組織也補充，一旦土耳其民防機構（AFAD）將當地秩序調整為安全狀態，他們將恢復工作。

ISAR負責人拜耳（Steven Bayer）也表示：「隨著災難過去幾天，安全局勢略有惡化，部分原因是食物和水即將耗盡，人們會為此大打出手。其次，隨著家人獲救的希望越來越渺茫，這種情緒可能也會轉化成憤怒。」

拜耳告訴《路透社》，該組織的成員將暫時待在THW的聯合營地，但他補充，如果有任何倖存者跡象傳出，救難人員將立即動身前往救援。

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