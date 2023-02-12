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保鮮膜一常見用法「毒素吞下肚」！營養師：會有塑化劑產生

喝湯,用餐,吃飯,客人,餐廳（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲許多人食物沒有吃完，會選擇使用保鮮膜包起、保存，但如果用法錯誤，恐將毒素吃下肚。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

記者柯振中／綜合報導

如果晚餐出現剩菜，不少家庭會用保鮮膜包好，等到隔天再吃。不過，營養師雷小玲分享，有一種錯誤的用法，會導致保鮮膜釋放出毒素，還可能導致食物裡面殘留塑化劑，還是要避免這種用法為妙。

雷小玲表示，市面上常見的保鮮膜，大概有PE膜（聚乙烯）、PMP膜（聚甲基戊烯）、PVC膜（聚氯乙烯）及PVDC膜（聚偏二氯乙烯）等材質，用途各有不同，其中結尾有C的種類，就是含有氯的意思。

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雷小玲說，含有氯的保鮮膜從外觀上來看，會稍微帶有黃色，而氯是一種塑化劑成分，能讓材質變得柔軟、有彈性，但若氯燃燒不完全，就會產生戴奧辛，進而對環境產生危害，因此還是少用為妙。

雷小玲提到，這4種保鮮膜的耐熱程度都相當不錯，其中又以PMP膜最為耐熱，可以承受180度高溫，但最好還是能減量使用保鮮膜，用其他可重複容器來替代。

雷小玲指出，在保鮮膜的使用上，最好的方式當然是將食物吃完，但如果真的必須用到，務必盡量避免直接接觸食物，因為這些塑膠製品怕油、怕熱，加熱的過程中，如果距離食物太近，沾染到油脂，可能會釋放出毒素。

▼保鮮膜若離食物太近，可能因為油、熱而溶解出毒素。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼保鮮膜,塑膠袋,塑膠。（圖／免費圖庫Pixabay）

雷小玲提到，除了要距離食物2、3公分以外，湯品包上保鮮膜以後，加熱前最好能夠在膜上戳個小孔，否則加熱後拿出微波爐，因為溫度降低，導致保鮮膜貼在湯品的表面，接觸到油以後，也有可能溶出塑化劑、毒素等不好的成分。

雷小玲建議，若真的害怕塑化劑殘留，平時可以多吃幫助排毒、解毒的蔬果，或是能夠強化肝功能的食物、多喝水，幫助身體代謝，把毒素排出。

 
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