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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸稱「弔唁星雲團」被卡　陸委會：昨晚就取消「企圖歸責我方」

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮11日上午表示，大陸弔唁星雲法師代表團遭到民進黨當局阻擋，無法前往台灣。對此，陸委會回應，10日晚間已接獲佛光山轉達陸方意見，由中共台辦、統戰部、中國佛教協會組成的弔唁團，因部分團員具現職官員身分未能獲准入境，基於「團進團出」原則，陸方決定取消全團人員來台行程，並稱「赴台受阻責任完全在台有關方面摻入政治因素造成」，企圖將責任歸咎我方政府。

陸委會指出，政府對於佛光山舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」極為重視，歡迎相關大陸人士受邀來台參加弔唁，並以最大善意積極協助核發星雲大師陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120位大陸人士之入境許可證。

▼「星雲大師圓寂讚頌典禮」將於13日舉行。（圖／趙啟超提供）

▲圖為星雲大師的真身坐塔，設計源於印度拘尸那揭羅城中的涅槃塔。（圖／趙啟超提供）

陸委會說，至於12位中國大陸台辦、統戰部門現職官員部分，因過去曾有遭民眾尾隨抗議事件，仍希國台辦能夠先循既有聯繫機制聯繫陸委會，以利協助其在台行程順利進行，避免衍生相關爭議或紛擾，確保星雲大師讚頌典禮得以莊嚴圓滿地進行。

陸委會強調，我方於受理佛光山提出之申請案時，並未見陸方提出包括12位官員在內的38人係以「弔唁團」形式來台，也未表明係「團進團出」，「陸委會希望相關大陸人士均能如期來台參加典禮，與台灣民眾一同緬懷追思大師一生行誼風範。」

陸委會還說，推動疫後健康有序的兩岸交流乃是政府既定政策，希望陸方停止政治操作，以務實的態度尊重雙方建立的聯繫溝通機制，以利兩岸累積善意與良性互動。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2022.9.14） 。（圖／記者任以芳攝）

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