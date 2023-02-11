悼星雲大師柯文哲讚了不起　「該做的他都做了」

▲民眾黨主席柯文哲悼祭星雲大師。（圖／佛光山提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲今（11）日率領前副市長黃珊珊、民眾黨立委張其祿、高雄黨部榮譽主委馮啟彥等人到佛光山悼祭開山星雲大師圓寂。柯文哲憶述和大師兩年前的會面，更說大師：「該做的他都做了，剩下的是後面的人要繼續努力，他一生可以成就這麼多善事，很了不起！」

至於媒體問對陸委會阻擋陸官員來台弔唁的看法。柯文哲也說：「這種東西都沒有必要，交流比交惡好，存善心，對話比對抗好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

弔唁後柯文哲一行人赴傳燈樓和佛光山住持心保和尚會面。心保和尚除感謝柯文哲擔任市長時對北部道場的支持，也說「柯市長和大師非常有緣」。

▲民眾黨主席柯文哲悼祭星雲大師。（圖／佛光山提供）

心保和尚開示，大師用方便善巧來弘揚佛法，例如提倡三好、四給，並透過文化、藝術、教育、慈善、共修、運動來弘傳，「佛法是每個人都需要，不是只有修行人才需要佛法，如同每個人都需要慈悲、包容、精進、禪定、智慧，大師宏願是把佛法能普傳世間，發願乘願再來，這是讓大家感動的地方。」

「星雲大師提倡人間佛教，我覺得佛教與其說是宗教，不如說是人生哲學，例如三好，我們就是盡力去做到」，柯文哲說：「我不敢說有什麼幫忙，你們已經對這個社會幫助很多，我們只是舉手之勞。」他更緬懷「我記得最後一次見大師也是在這裡，那時他已經坐輪椅。」

除了特別南下悼念大師，柯文哲6日也在臉書發文追憶「1970年開始，大師成立了育幼院、佛光精舍、慈悲基金會、也開辦老人公寓，他一手創辦 佛光山，制定規章制度、更將佛教現代化，一生弘法，影響無數人。」

他更寫道，仍記得以前多次聽大師暢談如何活出自我、抵抗逆境，大師圓寂，以後無法再親身聆聽說法，但大師的言行將永留心中。