陸弔唁星雲法師團遭卡？　官員：因夾帶爭議背景官員遭拒

▲星雲大師圓寂，真身起龕移靈四眾弟子夾道跪迎。（圖／佛光山提供）



記者陳家祥／台北報導

星雲大師5日圓寂，佛光山將在13日舉行圓寂頌讚典禮，大陸弔唁團本預計11日抵台，但部分團員身分問題未獲准入境；基於「團進團出」原則，陸方取消全團行程。對此，兩岸人士不解，即便是統戰部官員，只要具件跟陸委會申請都會盡速協助，此次不按台灣規定夾帶爭議背景的官員，還連帶不放行中國佛教協會僧眾來，那種蔑視信仰與人道的態度更讓人訝異。

據了解，前中國宗教局長葉小文過去爭議不斷，在馬政府時期就遭註記，現在在多國也是被抵制或制裁的對象。此次包含葉小文在內有多名統戰部、台辦人員申請來台，政府未同意前述人員入台，為此中方威脅，如果不讓他們繞過跟陸委會申請的管道，就連帶中國佛教協會的僧眾代表都不准出門。

兩岸人士不解，事實上即便是統戰部官員，只要具件跟陸委會申請，基於弔唁等理由，陸委會也會全速協助其來台。但此次這樣粗暴，刻意矮化台灣人民的企圖明顯，來台灣卻不按照台灣規定，還連帶不放行中國佛教協會僧眾來，那種蔑視信仰與人道的態度更讓人訝異。

陸委會指出，政府對於佛光山舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」極為重視，歡迎相關大陸人士受邀來台參加弔唁，並以最大善意積極協助核發星雲大師陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120位大陸人士之入境許可證。

12位中國大陸台辦、統戰部門現職官員部分，因過去曾有遭民眾尾隨抗議事件，仍希國台辦能夠先循既有聯繫機制聯繫陸委會，以利協助其在台行程順利進行，避免衍生相關爭議或紛擾，確保星雲大師讚頌典禮得以莊嚴圓滿地進行。

陸委會強調，我方於受理佛光山提出之申請案時，並未見陸方提出包括12位官員在內的38人係以「弔唁團」形式來台，也未表明係「團進團出」，「陸委會希望相關大陸人士均能如期來台參加典禮，與台灣民眾一同緬懷追思大師一生行誼風範」。

陸委會還說，推動疫後健康有序的兩岸交流乃是政府既定政策，希望陸方停止政治操作，以務實的態度尊重雙方建立的聯繫溝通機制，以利兩岸累積善意與良性互動。